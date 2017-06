Sauditas e seus aliados árabes exigem ao Qatar que encerre a Al-Jazeera e que refreie relações com o Irão

As quatro nações árabes que, há duas semanas, suspenderam as relações diplomáticas com o Qatar apresentaram ontem ao emirado uma lista de 13 exigências que deve cumprir se quiser que o bloqueio termine.

De acordo com as agências de imprensa, o Egito, os Emirados Árabes Unidos e o Bahrain, ao leme da Arábia Saudita, estão a exigir ao Estado do Golfo que encerre a sua emissora de televisão, a Al-Jazeera, bem como uma base militar da Turquia no seu território, e que limite as suas relações com o Irão — tudo no espaço de dez dias.

A lista foi revelada na quinta-feira, depois de, no início deste mês, os quatro países, apoiados por aliados como o Iémen, as Maldivas e a Líbia, terem acusado o Qatar de financiar grupos terroristas e de encorajar a instabilidade regional ao manter relações diplomáticas com o Irão xiita.

O reino qatari rejeita todas as acusações, estando há mais de duas semanas sujeito a sanções diplomáticas e económicas inéditas, naquela que já está a ser classificada como a pior crise política do Golfo em décadas.

A lista foi anunciada depois de o secretário de Estado norte-americano, Rex Tillerson, ter pedido aos vizinhos do Qatar que façam exigências "razoáveis e executáveis", numa altura em que o seu departamento está empenhado em mediar e resolver a disputa.

Segundo vários correspondentes em Washington, a administração norte-americana está frustrada com os recentes acontecimentos no Golfo — que, segundo muitos analistas, são decorrentes do discurso que o Presidente dos EUA, Donald Trump, proferiu em Riade no final de maio, naquela que foi a sua primeira visita oficial ao estrangeiro desde que tomou posse em janeiro.