Plano de May para que 3 milhões de europeus fiquem no Reino Unido “é um bom começo”

O plano anunciado pela primeira-ministra britânica para, no pós-Brexit, assegurar os direitos dos cidadãos da União Europeia que vivem no Reino Unido "é um bom começo". Assim ditou Angela Merkel esta quinta-feira à noite, avisando contudo que ainda há "muitos, muitos assuntos" relacionados com a saída para debater e "muito para fazer" até o processo estar concluído.

A proposta de Theresa May apresentada esta quinta-feira na cimeira da União Europeia, em Bruxelas, passa por garantir aos migrantes europeus que já vivem no Reino Unido há pelo menos cinco anos um "estatuto britânico estabelecido", permitindo-lhes ficar no país com garantias de cuidados médicos, acesso à educação e outros benefícios sociais.

A par disso, o seu executivo propõe que os cidadãos da UE que tenham chegado ao Reino Unido depois do referendo de junho de 2016, mas antes de o Brexit estar concluído, gozem de um "período de graça" de dois anos para regularizarem a sua situação no país.

Neste momento, há 3,2 milhões de pessoas de outros Estados-membros a viver no Reino Unido. Os seus direitos, a par dos direitos dos cidadãos britânicos que atualmente vivem noutros países do bloco europeu, são uma das questões mais bicudas e urgentes a decidir no processo de saída, que tem de estar concluído até março de 2019 – a par da "conta de divórcio" do Reino Unido e da questão da fronteira da Irlanda do Norte.

"Theresa May deixou hoje claro que os cidadãos da UE que estejam na Grã-Bretanha há cinco anos podem manter os seus direitos totais e isso é um bom começo", declarou a chanceler alemã no rescaldo do encontro de Bruxelas. "Mas, é claro que existem muitas, muitas outras questões sobre o Brexit –relacionadas com finanças e com a relação com a Irlanda – o que quer dizer que ainda temos muito a fazer até outubro."

Aos jornalistas, Merkel insistiu que a saída do Reino Unido não foi o tema dominante da cimeira desta quinta-feira, um ponto que está a ser negociado à parte com a Comissão Europeia. "Para mim, definir o futuro dos 27 é uma prioridade que vem antes da questão das negociações de saída com a Grã-Bretanha", acrescentou.

Antes da oferta de May, a UE tinha sugerido que os cidadãos do bloco que vivem no Reino Unido e que os cerca de 1,2 milhões de britânicos que vivem em países da União Europeia devem continuar a gozar dos mesmos direitos sob supervisão do Tribunal Europeu de Justiça. Na cimeira, a chefe do governo britânico tentou assegurar os restantes Estados que o Reino Unido "não quer que ninguém aqui tenha de ir embora nem que famílias tenham de ser separadas". "Ninguém estará à beira do precipício", garantiu May.

Esta sexta-feira, no último dia da cimeira, os Estados-membros vão estar focados a debater questões de segurança, migrações e assuntos económicos. O combate ao terrorismo é um tema dominante deste encontro no rescaldo do ataque falhado de terça-feira na gare central de Bruxelas e de outros atentados recentes na Europa, incluindo no Reino Unido, em França e na Suécia.