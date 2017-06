Jeremy Corbyn ultrapassa Theresa May pela primeira vez nas sondagens

Jeremy Corbyn ultrapassou Theresa May pela primeira vez numa sondagem de opinião conduzida pelo instituto YouGov para o jornal "The Times", junto de 1670 britânicos. Nesse inquérito, 35% dos inquiridos disseram favorecer um governo do Partido Trabalhista ao leme de Corbyn, contra 34% que preferem que a primeira-ministra conservadora continue a liderar, além de 30% de indecisos.

Esta é a primeira vez que Corbyn ultrapassa May desde que a líder do Partido Conservador venceu as eleições sem maioria no início de junho, apesar de, em abril, quando a ida às urnas foi convocada, os conservadores terem um avanço de mais de 20 pontos sobre o principal partido da oposição.

Num inquérito semelhante conduzido na véspera das eleições antecipadas, 43% dos inquiridos tinham declarado que May daria uma primeira-ministra melhor, com apenas 32% a optarem por Corbyn e 26% a dizerem-se indecisos.

A nova sondagem representa mais um duro golpe para o governo de May, numa altura em que continua ser duramente criticada por ter perdido a maioria parlamentar que detinha antes de decidir antecipar as eleições, inicialmente previstas para 2020. Neste momento, o partido da primeira-ministra continua a tentar negociar um governo de coligação com os Unionistas Democráticos da Irlanda do Norte (DUP).

Na semana passada, as críticas a May subiram de tom por causa da sua resposta ao incêndio que consumiu a Torre Grenfell, um prédio de habitação com 24 andares em Londres, numa tragédia que vitimou mais de 70 pessoas. No início da semana, a chefe do governo aproveitou uma intervenção no Parlamento para pedir desculpa às famílias das vítimas.

A sondagem do YouGov publicada esta sexta-feira está alinhada com um outro inquérito de opinião recente conduzido pelo Survation para a edição de domingo do tablóide "Daily Mail", no qual os trabalhistas surgem seis pontos percentuais à frente dos tories, com 45% do favoritismo contra 39% para o partido no poder.