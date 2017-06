Evolução vai deixar de ser lecionada nas escolas da Turquia

A evolução biológica vai deixar de ser ensinada nas escolas turcas, anunciou na quinta-feira o diretor do Conselho de Educação do país. Alpaslan Durmuş argumenta que o assunto cientificamente comprovado é debatível, controverso e demasiado complicado para os alunos entenderem.

"Acreditamos que vai para lá da compreensão [dos estudantes]", defendeu o dirigente num vídeo publicado no site oficial do Ministério da Educação. Por causa disso, acrescentou, os manuais escolares do 9.º ano vão deixar de ter o capítulo dedicado à evolução das espécies, com o governo a planear também reduzir a quantidade de horas dedicadas ao estudo e ensino do secularismo, implementado pelo fundador da Turquia moderna, Mustafa Kemal Atatürk.

A proposta tinha sido apresentada pelo Ministério da Educação em meados de janeiro deste ano, levando Cagatay Tavsanoglu, presidente da Sociedade Turca de Ecologia e Biologia Evolucionária, a fazer um apelo à comunidade científica internacional para que defenda a manutenção do atual currículo.

“A estratégia proclamada pela Turquia para garantir excelência nas ciências biológicas e médicas deve ser sustentada num forte programa educacional em biologia evolucionária”, escreveu Tavsanoglu na revista "Nature" em fevereiro. “O entendimento da teoria evolucionária é crucial para resolver desafios contemporâneos como a perda da biodiversidade. Os princípios evolucionários abasteceram avanços em muitos campos, incluindo na agricultura, medicina, farmácia e nanotecnologia”.

A oposição secular turca acusa há muito o governo de Recep Tayyip Erdogan de ter uma agenda islamita dissimulada contrária aos valores fundadores da nação e de estar a aplicá-la em diversos setores, numa lista que é encabeçada pela Educação pelo seu potencial de orientação das gerações vindouras.

Da mesma forma que uma faixa da população norte-americana não acredita na evolução por causa das escrituras bíblicas, também entre os clérigos muçulmanos do Médio Oriente há uma fraca aceitação do Darwinismo enquanto conceito científico. Ainda assim, o tema continua a ser leccionado na disciplina de biologia em muitos liceus da região.

De acordo com fontes governamentais, o novo currículo escolar turco deverá ser anunciado na próxima semana antes do Eid, o feriado sagrado que marca o fim do mês do Ramadão. As alterações propostas deverão ser levadas a consulta pública no início do próximo ano letivo, em setembro, da mesma forma que, há dois meses, a população foi chamada às urnas para decidir se queria reforçar os poderes do Presidente Erdogan (o sim ganhou com curta margem, com o referendo envolto em denúncias de irregularidades).

O tema da evolução das espécies já tinha gerado controvérsia na Turquia no início do ano, quando o vice-primeiro-ministro Numan Kurtulmuş descreveu o processo como uma teoria arcaica que tem por base fracas provas científicas.

Nas últimas semanas, os media turcos denunciaram que o atual governo também pretende diminuir o estudo do legado de Atatürk nas escolas e aumentar o número de horas dedicadas ao estudo da religião. No vídeo ontem publicado, o chefe do Conselho de Educação diz que é necessário dar mais ênfase aos contributos de cientistas turcos e muçulmanos e alterar o currículo das disciplinas de História para afastar o país da abordagem "eurocêntrica" no ensino.