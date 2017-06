Estados Unidos suspendem importação de carne do Brasil

O governo norte-americano anunciou que vai suspender todas as importações de carne oriunda do Brasil perante "preocupações recorrentes com a segurança dos produtos destinados ao mercado americano".

A decisão surge depois de, em março, as autoridades brasileiras terem lançado a Operação Carne Fraca após dois anos de investigações, com a procuradoria a denunciar então que vários inspetores de saúde e políticos aceitaram subornos para darem o OK à comercialização de carne abaixo dos padrões estipulados.

Na altura, os EUA não seguiram o exemplo de outros países que compram carne ao Brasil e que suspenderam essas importações, optando por reforçar os mecanismos de verificação de toda a carne exportada pela nação a sul. A decisão alterou-se esta quinta-feira, após as autoridades norte-americanas terem detetado que uma "proporção significativa" da carne brasileira que chegou ao território não passou nos testes.

"O Serviço de Inspeção e Segurança Alimentar (FSIS) recusou a entrada de 11% de produtos de vaca frescos oriundos do Brasil" nos últimos três meses, informou o Departamento de Agricultura norte-americano em comunicado. "Esse número é substancialmente maior do que a taxa de rejeição de 1% de produtos importados do resto do mundo."

Desde o final de março, as autoridades dos EUA recusaram a entrada no país de 860 mil quilos de carne vaca e derivados exportados pelo Brasil por causa de "preocupações com a saúde pública, condições sanitárias e questões de saúde animal".

Operação Carne Fraca

A procuradoria federal brasileira lançou uma operação relacionada com estes produtos a 17 de março em seis estados do país, na sequência de uma investigação de dois anos.

Às primeiras horas da madrugada desse dia, mais de mil agentes da polícia federal foram destacados para buscas a 194 estabelecimentos, com as autoridades a revelarem depois que inspetores de saúde e políticos locais aceitaram subornos para certificar carne duvidosa, pondo em risco a saúde dos consumidores.

Um mês depois, em meados de abril, a procuradoria indiciou mais de 60 países no âmbito dessa operação. Desde então, aquele que é o maior exportador de carne vermelha e de frango do mundo, e que tem entre os seus principais compadores a China, os EUA e a União Europeia, viu o número de encomendas decair com estrondo.

No decorrer da Operação Carne Fraca, os investigadores acusaram mais de 30 empresas de uma série de práticas pouco higiénicas, entre elas a JBS, a maior exportadora de carne de vaca do mundo, e a BRF, a maior produtora mundial de carnes brancas.

Quando os resultados da investigação foram anunciados, vários dos países que importam estes produtos do Brasil decidiram suspender os negócios, revertendo essa decisão dias depois, quando o governo brasileiro garantiu que encerrou várias das fábricas envolvidas no escândalo.

Os analistas estão a prever que a decisão do governo norte-americano vai ter um impacto muito negativo na indústria de carne do Brasil, que gera receitas de 12 mil milhões de dólares (quase 11 mi milhões de euros) por ano em exportações.