Coreia do Sul. Amiga da antiga Presidente condenada a três anos de prisão

A amiga da antiga Presidente sul-coreana que está no centro do escândalo político-financeiro que levou à destituição de Park Geun-hye, foi esta sexta-feira condenada a uma pena de três anos de prisão.

Choi Soon-sil, amiga e confidente da antiga chefe de Estado, estava acusada de tráfico de influência, por ter usado o seu relacionamento com Park Geun-hye para obrigar uma conceituada instituição de ensino superior do país a admitir a sua filha e, posteriormente, a subir as suas notas, ainda que a aluna tenha faltado com frequência às aulas e plagiado alguns trabalhos académicos.

O tribunal de Seul, capital da Coreia do Sul, condenou ainda a reitora da Universidade de Mulheres Ewha a dois anos de prisão. O processo de admissão e o diploma atribuído a Chung Yoo-ra, de 20 anos, já tinham sido anulados.

Para além deste processo, Choi Soon-sil, que se encontra detida, ainda terá de responder por alegados crimes de extorsão, abuso de poder, fraude na forma tentada e corrupção passiva. Choi Soon-sil e Park Geun-hye já negaram todas as acusações.