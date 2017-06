Conselho da Europa lamenta falta de recursos para combater o racismo

Em muitos países continua por implementar legislação que combata em toda a sua extensão o racismo e a discriminação racial, com as várias forças nacionais especializadas a lutarem com “a falta de recursos para combaterem o problema de forma mais eficaz”. Esta falta de leis e de meios é uma das constatações plasmadas no relatório anual da Comissão Europeia contra o Racismo e a Intolerância (ECRI), documento que analisa as tendências identificadas em 2016 neste domínio. O relatório sublinha que “apenas 20 dos 47 Estados que integram o Conselho da Europa ratificaram o Protocolo nº 12” (que alarga a proibição de qualquer tipo de discriminação, garantindo que ninguém pode ser discriminado por uma autoridade pública, seja por que motivo for).

Entre outras conclusões, o relatório apresentado esta quinta-feira alerta para a necessidade de se encontrarem “novas respostas”, que precisam de ser “mais rápidas e resolutas” face à dimensão alcançada pelos discursos de ódio.

Stefano Rellandini/Reuters

São três as principais tendências elencadas pela ECRI em relação ao ano passado: o preocupante incremento dos nacionalismos populistas na Europa; o esforço continuado para a integração dos imigrantes - que ganhou novos contornos -; e também a continuada ação dos Estados europeus contra o terrorismo, face a novos e particularmente graves atentados.

O ódio no discurso político

O relatório menciona a “crescente dicotomia entre ‘nós’ e ‘eles’”, cabendo no ‘eles’ não apenas os imigrantes recém-chegados mas também as próprias minorias há muito estabelecidas nos diferentes países de acolhimento. Este discurso ultrapassou a dimensão popular, no sentido de estar confinado a uma franja da esfera pública para ganhar força em movimentos nacionalistas e xenófobos, instalando-se mesmo no domínio político.

“Não é suficiente criminalizar o discurso do ódio e vigiá-lo; precisamos de o neutralizar. Os códigos éticos para os media e para os representantes políticos devem prever sanções contra a sua utilização. As elites políticas, religiosas, culturais, artísticas e as figuras do desporto devem envolver-se ativamente num discurso contrário, num contradiscurso”, assinala o presidente da ECRI, Christian Åhlund.

Perante a exploração política dos “medos e incertezas” decorrentes da chegada dos movimentos de imigração, encarados como potencial concorrência pelos cidadãos nacionais, manter a coesão social tornou-se um desafio visível em 2016 e uma necessidade para que o relatório alerta também.

A importância do voluntariado local

A ECRI identifica uma viragem no que se refere às políticas governamentais em relação aos refugiados: “Em 2016, o foco passou da preocupação com a receção e acolhimento para o planeamento e apoio à integração desses imigrantes, assim como para a proteção aos menores que chegam sozinhos e o encorajamento de um processo de integração de duas vias”.

getty

O relatório destaca a importância do trabalho dos voluntários locais neste domínio, sublinhando os esforços feitos em áreas particulares, como o alojamento, educação, emprego e saúde, evidenciando a importância da “aprendizagem da língua como um elemento-chave para essa integração”.

Num ano marcado por novos atentados terroristas, com a ameaça do extremismo islâmico sem dar tréguas, alguns países tomaram medidas extremas que se traduziram na “reintrodução de controlos de fronteira dentro da área Schengen” ou se viram obrigados a “declarar o estado de emergência”.

As operações policiais daí decorrentes expuseram, contudo, em alguns casos, procedimentos que favorecem a discriminação étnica e racial. “O terrorismo continua a ser uma ameaça séria”, mas os direitos humanos e o princípio da não-discriminação precisam de ser respeitados”, pode ler-se no relatório.

“Vivemos tempos difíceis e as coisas não estão a melhorar”, reflete o presidente da ECRI, Christian Åhlund, para acrescentar, em jeito de balanço, que “o mais importante é que os países do Conselho da Europa se unam e trabalhem na mesma direção”. “A solidariedade é a chave para o sucesso.”