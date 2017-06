Começou um dos eventos mais polémicos da China: o Festival da Líchia e do Cão

Um dos eventos anuais mais polémicos na China começou esta quarta-feira em Yulin, província de Guanxi. O Festival da Líchia e do Cão, para lhe dar o seu nome completo, é apresentado como uma celebração desse animal. Na verdade, trata-se de uma oportunidade para os apreciadores da sua carne se deliciarem. O festival é uma ocasião gastronómica, com milhares de animais consumidos durante os dez dias que dura. Nos últimos anos houve polémica e protestos tanto no país como fora, e em maio chegou-se a anunciar que o festival fora suspenso. Afinal, a notícia não era verdadeira.

Há centenas de anos que os chineses e outros asiáticos comem carne de cão. No país, sobretudo entre as pessoas mais velhas, não existem as mesmas reservas que no Ocidente em relação ao assunto. Muita gente acredita que a carne de cão é saudável, ajudando a dar energia durante os meses de maior calor e a melhorar a performance sexual.

A lei não proíbe o consumo desta carne. Porém, dado o escândalo gerado em anos recentes por imagens de cães apertados em jaulas, bem como das suas carcaças mortas – imagens com larga circulação na internet – as cenas mais problemáticas, em especial o abate, passaram a ter lugar fora da cidade.

Oficialmente, as autoridades descartam qualquer relação com o festival. Dizem que se trata de uma tradição popular, apesar de o evento só se realizar desde 2009. Embora ativistas dos direitos dos animais protestem cada vez mais intensamente, chegando a comprar animais para impedir que sejam mortos, os locais fazem questão de resistir. Em parte, é uma questão cultural. “Para nós, comer cão é como comer peixe e galinha”, explica um residente à “GlobalTimes”. Convém notar que durante a Revolução Cultural foi proibido ter cães e gatos como animais domésticos, e só posteriormente essa prática se espalhou entre a classe média.

Os fatores económicos são determinantes. A zona de Yulin é das mais pobres da China, e o festival atrai muitas pessoas à cidade, constituindo uma fonte de rendimento essencial para muitos agricultores, e não só. Não é difícil encontrar pratos de cão nos restaurantes, mesmo se alguns tapam a palavra ‘cão’ nos seus cartazes, para evitar cenas. A hostilidade em relação a quem tenta fazer fotografias parece ser cada vez maior.

O festival começa tradicionalmente no solstício de verão. O seu nome tem origem no hábito de oferecer líchias, uma fruta sazonal, aos clientes. O preço de um quilo de carne de cão ronda os 25 renminbi (3,30 euros) se for crua, e os 60 (7.9 euros) se já estiver cozinhada. Estima-se que uns dez mil animais sejam mortos e comidos durante o festival. Além das objeções filosóficas ou humanitárias, há questões de saúde que se põem, dado que a larga maioria dos cães não foram vacinados.