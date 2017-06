Charles, o “Cão da Madrugada”, que a boca levou dos Camarões para Cardiff, com passagem pela Rússia

Charles, que começou por se chamar Mosre Mo Ngwa (ou “Cão da Madrugada”, até ser baptizado), nasceu em 1980 em Buea, uma cidade dos Camarões. Filho do amor entre uma mulher humilde e um homem rico, teve uma existência que descreve como dourada até meio da adolescência. Campeão de luta, era um rapaz popular e tinha boas relações com os parentes do seu pai, entretanto falecido. Um dia, porém, decidiram vedar-lhe a entrada na casa que ele visitava e onde brincara sem quaisquer problemas desde a infância.

"Disseram-me para me ir embora, que nunca mais podia lá entrar", contou ao Expresso. O motivo era dinheiro. O pai tinha-o nomeado herdeiro no testamento, mas a família oficial não aceitava. Foram a tribunal para anular o testamento, indo ao ponto de afirmar que o pai tinha adoptado uma determinada criança, que por coincidência tinha o mesmo nome dele. O “verdadeiro” Eric Charles...

O risco não era só judicial, pois uma família poderosa como aquela tinha outras opções, incluindo físicas, para lhe fazer mal. “Era muito fácil matar alguém nos Camarões”, explica. Para o proteger, durante o processo judicial a sua mãe levou-o várias vezes a um cemitério de crianças, onde um feiticeiro lhe fazia cortes pelo corpo todo, deixando o sangue cair sobre as campas. Ainda hoje os cortes serão visíveis.

A proteção pode ter-lhe salvo a vida, mas não o ajudou no tribunal. Charles recorda o momento em que o juiz perguntou à família do pai, por cinco vezes, se o conheciam - e das cinco vezes as respostas foram negativas. "Foi o dia em que morri nos Camarões". A sentença foi contra ele, e ainda por cima os vencedores trataram de garantir que o facto seria apregoado na rua. Ele e a mãe foram abertamente hostilizados. Decidiram que o melhor era aproveitar as oportunidades que tinham surgido de Charles ir estudar para fora.

Na sala dos “vagabundos”

Desde sempre bom estudante, ele tinha-se candidatado a bolsas em vários países e recebera ofertas do Canadá e de Ghent, na Bélgica. Optou por esta última. Mas quando foi à capital do seu país tratar do visto, caiu nas mãos de traficantes.

"Vi uns tipos bem vestidos, com ar de gente importante. Eles convenceram-me que podiam tratar de tudo e entreguei-lhes o dinheiro que a minha mãe me tinha dado - o equivalente a uns 220 euros - e o meu passaporte. Entretanto o tipo com quem eu falei foi-se embora e passou tudo a outro. Eu não sabia que havia uns arranjos entre universidades russas e gente do meu país que lá tinha estudado durante o tempo de URSS. Eles importavam estudantes africanos que, uma vez chegados, ficavam entregues a si mesmos. Foi o que aconteceu comigo".

Disseram-lhe que o voo faria escala em Malta, e aí ele apanharia outro para Ghent. Mas chegou a Malta percebeu que tinha um bilhete direto para Moscovo. Não havia remédio. Aterrou na capital russa praticamente sem dinheiro, valendo-lhe outro africano também de viagem, que lhe emprestou dinheiro para o bilhete de comboio até Stavropol, onde acabara de descobrir que estava inscrito. Ou não.

A viagem levou três dias e, quando lá chegou, Charles viu que não podia ficar na residência de estudantes. Foi parar à sala 11 do terceiro andar, "a dos vagabundos", diz, onde mais de uma dúzia de estudantes se acotovelavam. Durante os seus mais de dois anos como "estudante", nunca assistiria a uma aula.

Em contrapartida, começou logo a aprender como as coisas se faziam naquele país. Havia vigilantes uniformizados, a quem ele e os seus companheiros subornavam com cigarros para os avisarem sempre que estivessem para chegar inspetores. Esses vigilantes, bastante jovens, queriam aprender inglês e desejavam que ele aprendesse russo. Foi logo uma base de entendimento.

d.r.

Um dos amigos que Charles fez nessa altura era "um dos maiores hooligans de Stavropol". Sociável e com facilidade para línguas, o camaronês foi convidado e ir assistir a um concerto do grupo Boney M., cujos membros lhe apresentaram. Depois foi até Sochi, com a ideia de apanhar um barco para a Turquia, mas faltava-lhe um visto de saída.

O hostel onde estava confiscou-lhe o passaporte, por falta de pagamento, e a situação tornou-se difícil. Charles sobrevivia de pequenos trabalhos - como cortar relva ou trabalhar na construção. O melhor momento dessa estadia terá sido o casamento arménio no qual conheceu Natália, a sua primeira namorada no país. Teria cerca de dez, todas russas. Quando uma engravidou, a própria mãe dela instou-a a abortar, para evitar os obstáculos que um bebé negro representava num lugar onde toda a gente era branca.

“Um pequeno deus”

Regressado a Stavropol, Charles adquiriu o estatuto de "um pequeno deus" (palavras suas), graças ao domínio que rapidamente adquirira da língua russa. Um serviço que prestava aos seus camaradas que enfrentavam burocracias era telefonar para as autoridades fingindo que era um funcionário das Nações Unidas no país. Infelizmente, foi denunciado por um colega e submetido a um espancamento por "quatro homens pesados, incluindo o reitor".

Investia em livros, aproveitava uma variedade de contactos sociais para aperfeiçoar o seu domínio do russo, a vários níveis, e um dia esse esforço teve efeitos salvadores. O facto de ele e os seus amigos levarem mulheres para a residência de estudantes não era apreciado por colegas russos que tinham ido servir no exército. Uns setenta destes decidiram correr com os africanos à pancada. Houve quem ficasse bastante magoado, e alguns saltaram do terceiro andar para fugir. Infelizmente, quando entraram em táxis e pediram que os levassem à esquadra - havia uma bastante próxima - esqueceram-se que tinham sido esses mesmos condutores a levar o grupo de jovens militares para a universidade. Resultado: foram abandonados no meio de um bosque.

Os africanos queixaram-se, e soldados foram castigados. Mas quando se exigiu uma indemnização, surgiu a máfia local ("skinheads", específica Charles) para resolver o assunto. E aí ele teve a inspiração de usar uma frase de calão de rua que tinha aprendido. Uma frase com um significado próximo de 'Por favor, meus amigos, não vamos provocar o caos'. O tipo de frase que na Rússia e noutros sítios identifica instantaneamente a pessoa integrada... Resultou.

A partida, finalmente

Nessa fase, Charles já estava tão integrado como uma pessoa na sua situação podia estar. Ainda levaria muito tempo até conseguir deixar a Rússia, mas já tinha a capacidade e os contactos para se desenvencilhar. Apesar de uma relutância natural em contar publicamente partes do que fez, ele admite, por exemplo, que durante algum tempo passou dólares falsos.

Mais precisamente, servia de intermediário num negócio bastante comum onde uma certa quantidade de dólares verdadeiros eram trocados por uma quantidade muito maior de dólares falsos. Quem adquiria estes tratava então de os fazer passar por verdadeiros. "Um bom modelo de negócio", na opinião de Charles, envolvendo com frequência pessoas de várias das nacionalidades que compõem a Rússia.

Charles jamais seria um daqueles africanos que viu a morrer de fome nas ruas à volta da embaixada britânica. Um dia esteve finalmente em posição de pagar a funcionários de um aeroporto em Moscovo para o levarem diretamente a um avião da British Airways, sem passar pelos controlos. O avião levou-o a Heathrow, onde um falso passaporte do Zimbabué lhe deu acesso à rua, e, finalmente, à liberdade.

Meteu-se no primeiro autocarro cujo destino lhe soou familiar: Cardiff. Lembrou-se de um compatriota seu que morava lá. E na viagem encontrou um ruandês ainda agradecido por os Camarões lhe terem dado refúgio durante o genocídio dos anos 90. Foi a primeira pessoa que o ajudou no Reino Unido.

Eric Ngalle Charles foi este ano ao festival de Hay contar parte do passado pessoal que inspira a sua peça "My Mouth Brought me Here" (A Minha Boca trouxe-me Aqui).