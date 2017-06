Autor de ataque falhado em Paris jurou fidelidade ao Daesh

O cidadão franco-tunisino, que perpetrou há quatro dias um atentado falhado junto aos Campos Elísios, jurou fidelidade ao autoproclamado Estado Islâmico (Daesh), avançou esta sexta-feira o procurador de Paris.

Segundo François Molins, Adam Dzaziri, de 31 anos, praticava há vários meses tiro ao alvo, viajava com frequência para a Turquia e planeava juntar-se em breve às fileiras do Daesh no Iraque ou na Síria.

A Reuters refere que a polícia francesa encontrou uma carta de Adam dirigida aos familiares com a data desta segunda-feira – dia em que ocorreu o ataque falhado –, em que o jiadista explicava que o atentado nos Campos Elísios se tratava de uma “operação de um mártir”, após ter jurado lealdade ao líder do grupo terrorista Abu Bakr al-Baghdadi.

Apesar de estar na mira das autoridades francesas, o indivíduo tinha autorização de porte de arma, o que está a gerar várias críticas em França, segundo a Associated Press. Adam estava também referenciado na Tunísia, tendo sido procurado pelas autoridades do país há três anos por suspeitas de manter ligações com grupos terroristas.

O carro em que seguia o cidadão franco-tunisino que colidiu na segunda-feira contra uma carrinha da polícia junto aos Campos Elísos transportava pistolas, uma Kalashnikov e botijas de gás. Durante buscas à residência do terrorista foi encontrado também um grande arsenal de armas, o que leva as autoridades a crer que um ataque de maior dimensão poderia estar a ser preparado. Desconhece-se ainda se o indivíduo tinha cúmplices – a mulher, o pai, o irmão e a cunhado foram detidos na terça-feira para serem interrogados pela polícia.

O procurador de Paris garante que as autoridades evitaram o pior, uma vez que o ataque seria levado a cabo numa zona turística da cidade. “O arsenal descoberto no interior do carro mostra a dimensão do ato terrorista, que se tivesse sido bem sucedido, que poderia ter dramáticas cosnequências humanas”, François Molins.

O atentado falhado nos Campos Elíseos é já o segundo no local no espaço dois meses. Em abril, um polícia foi assassinado por um jiadista, que foi depois abatido pelas autoridades. Recorde-se que a França mantém-se em estado de emergência até novembro, após sido alvo de vários ataques terroristas desde 2015.