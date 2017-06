A Al Jazeera vai acabar?

Os quatro países vizinhos do Qatar que há duas semanas decretaram um boicote geral contra esse país do Golfo Pérsico acabam de lhe apresentar uma lista com 13 exigências. Entre elas há uma que ameaça fazer retroceder o panorama mediático no Médio Oriente à situação que existia até há duas décadas. Para aliviarem o estrangulamento que ameaça provocar graves carências sociais e outras entre a população qatari, os quatro países em questão – Arábia Saudita, Bahrain, Emiratos Árabes Unidos e Egito – exigem o encerramento da Al Jazeera, o canal televisivo sediado em Doha que se tornou símbolo de liberdade de expressão no mundo árabe.

Não é a primeira vez que alguns desses países fazem a exigência. Desde a sua fundação em 1996, a Al Jazeera irritou muitos líderes de países na zona. Ao dar voz a dissidentes de várias estirpes, incluindo membros da Comunidade Muçulmana e representantes do Hamas e do Hezbolá, bem como a cidadãos comuns que exprimem livremente as suas opiniões em ruidosos ‘fórums’, o canal enfrentou as tradições autocráticas de uma parte do mundo onde os media costumam reflectir a linha oficial dos governos. Isso é especialmente verdade em relação à televisão. Seria impensável na televisão saudita, por exemplo, o nível de pluralismo que todos os dias a Al Jazeera apresenta.

A Al Jazeera não contesta propriamente o emir do Qatar. Isso é a parte da sua política editorial em que ela mais se parece com os outros canais televisivos do Médio Oriente; conforme explicou recentemente um comentador, são os 15% de não-liberdade que a compõem. Quanto ao resto, ela é de facto diferente. E pode sê-lo por ter o apoio do emir, que a criou e a financia desde o início, pois vê nela uma forma de exercer um nível de influência a uma escala muito superior à dimensão do país – o chamado ‘soft power’, estendido à escala regional ou mesmo mundial, como se viu a seguir ao 11 de Setembro, quando ela era o principal veículo para os famosos vídeos de Bin Laden.

Dar voz e imagem à Primavera Árabe

Em 2011, a Al Jazeera deu grande destaque aos movimentos da chamada Primavera Árabe. Foi acusada de promover a rebelião em vários países e quando os governos lançaram vagas repressivas em resposta ela também foi atingida. Mas continuou a dar voz às denúncias. Em consequência, teve delegações encerradas, jornalistas presos e viu ser-lhe retirada a licença para operar em vários países. Com a chegada ao poder de Donald Trump, que tomou partido a favor de autocratas no Egito e na Arábia Saudita (os elogios do presidente americano às atitudes de força de Fatah al-Sisi, por exemplo, foram bastante públicos), tudo isso se intensificou.

As queixas dos países que agora suspenderam as relações com o Qatar e bloquearam as fronteiras terrestres e aéreas com ele não têm só que ver com a Al Jazeera. O emirato também é acusado de proximidade com o Irão (numa altura em que voltou a guerra entre sunitas e xiitas...) e de não seguir as orientações definidas pelo Conselho de Cooperação do Golfo. Como país riquíssimo que é – tem o maior rendimento per capita do mundo –, o Qatar pode permitir-se um caminho próprio, até certo ponto.

É o segundo maior produtor mundial de gás natural e acumulou enormes reservas financeiras que lhe permitirão sobreviver durante bastante tempo, mesmo que o boicote se prolongue. Mas há outros factores em jogo.

A outra base da segurança do Qatar, talvez a principal, é a presença no seu território da maior base militar norte-americana que existe na região. E aí as coisas mudaram de feição. Se o líder do país mais poderoso do mundo exibe a sua indiferença pela liberdade de imprensa, o Qatar pode começar a ficar perigosamente isolado, tornando a Al Jazeera um elemento sacrificável. Tudo depende de como a situação evoluir e do empenho que o emir do Qatar fizer questão de manter em relação àquela que é talvez a mais original das suas criações: uma estação de televisão de nível internacional, essencialmente livre, e com dezenas de delegações pelo mundo fora.