UNESCO condena destruição de minarete e da mesquita de Mossul

A diretora-geral da UNESCO condenou esta quinta-feira a destruição do emblemático minarete inclinado da cidade velha de Mossul e da mesquita adjacente de Al-Nuri, um gesto que "aprofunda as feridas" do povo do Iraque.

"Esta nova destruição aprofunda as feridas de uma sociedade já afetada por uma tragédia humanitária sem precedente", afirma Bokova num comunicado.

Esta quarta-feira, explosões destruíram o famoso minarete inclinado e a mesquita de Mossul. O exército iraquiano atribuiu o ato a jiadistas do Estado Islâmico, cujo líder, Abu Bakr al-Baghdadi, se proclamou califa naquela mesquita em 2014.

Segundo o grupo extremista, os monumentos foram destruídos por um bombardeamento da aviação norte-americana.

O minarete e a mesquita estavam "entre os locais mais emblemáticos da cidade" e eram "um símbolo de identidade, de resiliência e de pertença", afirma Bukova, para quem a destruição apela para "uma mobilização internacional imediata e reforçada".

"Hoje, quero exprimir ao povo do Iraque a solidariedade renovada da UNESCO e a disposição para apoiar, restaurar e reabilitar o património cultural assim que for possível", acrescentou a diretora-geral da organização.

A UNESCO é a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura.