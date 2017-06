‘Thug life’: como o cowboy da Uber foi o pior inimigo dele próprio

All Eyez on Me" (Todos os olhos em mim), o filme sobre a curta vida do rapper Tupac Shakur, só estreia esta quinta-feira, mas o título encaixa que nem uma luva no momento vivido por Travis Kalanick, que apresentou esta terça-feira a sua demissão do cargo de presidente-executivo da Uber, a aplicação concorrente dos táxis que permite, através de smartphone, reservar um serviço de transporte privado.

Se tivesse visto o filme antes, talvez o controverso empresário pudesse ter aprendido algo com a mãe do músico, que, numa das cenas, expressa o seu receio de que o filho venha a ser vítima do seu próprio sucesso. “Eles vão dar-te as ferramentas de que precisas para te destruíres.”

Kalanick admite que a decisão foi precipitada pela morte da sua mãe, em maio, na sequência de um acidente de barco, mas as raízes dos problemas do empresário são muito mais profundas. Ainda que a Uber continue a merecer a confiança dos investidores – apesar de ter tido cerca de 2,6 mil milhões de euros de prejuízos só no ano passado –, os sucessivos escândalos nos últimos meses (que pintaram a imagem de uma empresa sexista onde domina uma cultura de assédio sexual) mancharam a imagem pública da startup e selaram o destino do seu líder, que ocupava o cargo desde 2010, depois de suceder a Ryan Graves, o primeiro CEO.

Kalanick, que deixa a presidência executiva mas vai manter-se no conselho de administração, anunciou há uma semana que ia tirar uma licença sem vencimento, por tempo indeterminado, para se focar em ser uma pessoa melhor. Porém, para os maiores acionistas da Uber a decisão não era suficiente. Numa carta ao CEO com o título “Moving Uber Forward” (Levar a Uber para a frente), a que o diário “New York Times” teve acesso, exigiram-lhe que abandonasse o cargo, abrindo caminho a uma nova liderança, capaz de levar a cabo da mudança de cultura de que a empresa tanto precisa.

“Amo a Uber mais do que tudo no mundo, mas neste momento difícil da minha vida pessoal aceitei o pedido dos investidores para me afastar para que a Uber possa voltar a focar-se na sua construção, ao invés de se distrair com outra luta”, afirmou Kalanick numa declaração à imprensa.

Foto Danish Siddiqui/Reuters

O desfecho surge depois de Eric Holder (ex-Procurador Geral dos EUA) e Tammy Albarrán terem investigado a cultura da empresa durante meses e elaborado uma lista de 13 recomendações. Entre elas estava a necessidade do conselho de administração “rever e reavaliar se as responsabilidades que historicamente eram dadas a Travis Kalanick deveriam ser passadas [a outra pessoa] ou partilhadas com outros membros da administração da empresa”. Ao mesmo tempo, afirmavam que “a procura de um novo CEO devia refletir esta preocupação”.

Um líder implacável

Nascido há 40 anos na “Cidade dos Sonhos” (Los Angeles), Kalanick criou a Uber em 2009 com Garrett Camp, a quem atribui a ideia de desenvolver uma aplicação para smartphone para ligar passageiros a motoristas. Cinco anos depois, a empresa já era a startup mais valiosa do mundo (cerca de 45 mil milhões de euros), tinha mais de um milhão de condutores ativos e operava em 330 cidades de 60 países, apesar dos protestos de taxistas e de processos judiciais um pouco por todo o mundo. Hoje, está avaliada em mais de 60 mil milhões de euros, o que faz dela a startup mais valiosa de sempre.

Ao mesmo tempo que a sua empresa se tornava num case-study da nova economia de partilha, Kalanick construía a imagem de um líder implacável, um sacana capitalista que não olha a meios para atingir os seus fins – um vídeo recente em que ele aparece a discutir com um motorista não ajudou a destruir essa fama. Agora, terá mais tempo para dedicar à sua versão melhorada, a que chamou “Travis 2.0”.