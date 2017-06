Theresa May disposta a deixar 3 milhões de europeus permanecerem no Reino Unido

A primeira-ministra Theresa May aproveitou a abertura da cimeira do Conselho Europeu, esta quinta-feira em Bruxelas, para abrir as negociações para o Brexit com a proposta de conceder direitos de assistência médica, educação e benefícios sociais equivalentes aos dos britânicos aos cidadãos de outros países da União Europeia (UE) que já residam há cinco anos no Reino Unido.

May aproveitou ainda o encontro com os restantes líderes europeus para comunicar que aqueles que tenham chegado após a decisão do Brexit mas antes da sua concretização, em março de 2019, beneficiarão de um “período de graça” de dois anos em que poderão regularizar a sua situação para obterem o estatuto de imigrantes, com vista uma eventual posterior integração.

Mas para tal, a governante britânica pretende que sejam concedidos aos cidadãos britânicos a residirem em outros países da UE direitos equivalentes.

Atualmente existem 3 milhões de cidadãos de outros países da UE a residirem no Reino Unido.