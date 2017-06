Tensões em crescendo entre o aiatola Khamenei e o Presidente do Irão

O aiatola Ali Khamenei, líder supremo do Irão, aumentou o tom das suas críticas ao Presidente do país, Hassan Rouhani, humilhando-o num recente encontro com as mais altas chefias iranianas e fazendo subir as tensões entre conservadores e reformistas, depois de Rouhani ter sido reeleito com maioria nas presidenciais de maio.

Empenhado em manter o seu poder absoluto e em preservar o seu legado ultraconservador, Khamenei terá apoiado tacitamente o rival de Rouhani nessas eleições, o conservador Ebrahim Raisi. Nas urnas, contudo, o Presidente conseguiu firmar um segundo mandato com uma margem de cinco milhões de votos e, já esta semana, proferiu duras e raras críticas ao líder religioso do país por estar a tentar minar a sua presidência.

A legitimidade política do aiatola, referiu Rouhani, é determinada "pela vontade do povo e a convite dele". A crítica foi recebida com desdém pelos apoiantes de Khamenei, que defendem que a legitimidade do líder supremo, bem como a jurisprudência islâmica que a define, são "divinas".

Os comentários de Rouhani surgiram depois de Khamenei ter aproveitado um encontro de alto nível na semana passada com as chefias do país, incluindo com o chefe do judiciário e com o porta-voz do parlamento, para tentar intimidar Rouhani. "O sr. Presidente tem discorrido sobre a economia do país, dizendo 'isto tem de ser feito', 'aquilo tem de ser feito', mas a quem é que ele se está a dirigir com estes 'deves'?", questionou o aiatola frente ao chefe do governo. A pergunta era retórica e a resposta deu-a ele logo a seguir: "Está a dirigir-se a si próprio."

Um vídeo desse momento posto a circular online mostra os presentes a rebentarem em gargalhadas quando Khamenei proferiu as declarações, com Rouhani a sorrir desconfortável. O aiatola continuou: "Em 1980-81, o então Presidente polarizou a sociedade em dois campos e dividiu o país entre opositores e apoiantes. Isto não deve ser repetido."

As palavras fazem referência a Abolhassan Banisadr, o primeiro homem a ser eleito Presidente do Irão no rescaldo da revolução islâmica, que seria destituído e mais tarde forçado a exilar-se após entrar em choque com o poder religioso instituído. Os apoiantes de Rouhani vêem nas declarações de Khamenei um aviso de que o atual Presidente pode estar prestes a seguir o mesmo caminho de Banisadr.

"Khamenei não ficou contente com o resultado das eleições e está a tentar contê-lo", explica ao "Guardian" Ali Ansari, diretor do Instituto de Estudos Iranianos da Universidade escocesa de St. Andrews. "São tudo coisas normais que já tínhamos ouvido em 2000, 2001, quando [os membros do Conselho da Revolução Islâmica] ficaram preocupados e um bocado em pânico com o que [o então Presidente, também reformista, Mohammad] Khatami iria tentar fazer. Eles querem enviar uma mensagem a Rouhani para que volte para dentro da sua caixa", acrescenta Ansari. "E ele curiosamente está a dizer: não volto."

Antes da troca de acusações, a querela pelo poder entre os dois líderes já tinha forçado Rouhani a defender o seu sucesso nas urnas, quando há um mês conquistou 57% dos votos de entre os 73% de eleitores que foram votar. Num discurso a um grupo de professores universitários, o Presidente fez referência a Ali ibn Abi Talib, o enteado do profeta Maomé, uma figura adorada pelos xiitas e igualmente respeitada pelos sunitas que se tornou califa apenas quando o povo assim o quis.

"Não estamos a seguir as crenças ocidentais quando convocamos eleições e tentamos conquistar os votos das pessoas", declarou Rouhani nesse encontro, insistindo que a democracia não é um presente do Ocidente. "Nós pertencemos a uma religião na qual [o imã Ali Talib] baseou a sua liderança na vontade e nos votos do povo." As declarações foram alumiadas pela campanha dos opositores ao Presidente reformista, que durante a corrida eleitoral e com o apoio do aiatola acusaram o seu governo de promover o estilo de vida ocidental e a homossexualidade nas escolas — alegações falsas que enfureceram Rouhani.

Ansari recorda que, nas anteriores administrações de Mohammad Khatami (1997-2005) e de Hashemi Rafsanjani (1989-1997), que precederam o governo ultraconservador de Mahmoud Ahmadinejad (2005-2013), os dois Presidentes também encontraram muitas dificuldades em governar durante os seus segundos mandatos, por terem aproveitado os primeiros para testar os limites do poder sob a Constituição iraniana e por porem em causa a suprema autoridade do aiatola Khamenei. Até Ahmadinejad, ideologicamente mais próximo do Conselho da Revolução Islâmica, que foi impedido de se candidatar nas eleições deste ano, entrou em choque com o aiatola durante o seu segundo mandato, refere o especialista. "Tanto Khatami como Rafsanjani eram provavelmente mais diplomáticos do que Rouhani, mas basicamente diziam a mesma coisa."

Neste momento, o futuro do Irão é incerto perante estas lutas entre a facção eleita e a facção não eleita que dominam o poder no país, muito por causa da incerteza sobre a sucessão de Khamenei, numa altura em que há suspeitas de que o seu estado de saúde continua a deteriorar-se depois de ter sido submetido a uma cirurgia à próstata em 2014.

"O que é interessante é que Khamenei tem sido muito contundente nas suas críticas, que são muito pessoais", como se viu no encontro da semana passada "em que ele nomeou Rouhani e lhe disse para fazer o que lhe compete e parar de criticar os outros, e todos se riram." Aí, "Khamenei basicamente deu luz verde aos ultraconservadores para começarem a contê-lo [o Presidente], mas temos de esperar para ver como é que isto se desenrola. Eles estão obviamente a tentar atingi-lo com dureza. Temos de esperar para ver como Rouhani reage."