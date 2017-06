Rússia cancela conversações com os EUA após aprovação de novas sanções

O governo russo cancelou uma nova ronda de conversações com os EUA previstas para o final da semana em Sampetersburgo, após o Departamento do Tesouro norte-americano ter aprovado mais sanções contra personalidades e organizações russas por causa da contínua intervenção militar do país na vizinha Ucrânia.

O vice-ministro russo dos Negócios Estrangeiros, Sergei Ryabkov, denunciou a expansão da lista de alvos das sanções como um ato de "russofóbicos" do Congresso que estão "ansiosos" por arruinar as relações entre os dois países, e por causa disso decidiu cancelar o encontro com o seu homólogo norte-americano, Tom Shannon. A reunião com o número dois do Departamento de Estado dos EUA estava integrada num contínuo diálogo entre o governo russo e a administração norte-americana para reduzir as "inflamações" nas relações bilaterais.

As últimas sanções, disse Ryabkov na quarta-feira — aprovadas no rescaldo de uma visita do Presidente ucraniano, Petro Poroshenko, a Washington no início da semana, durante a qual esteve reunido com Rex Tillerson e com Donald Trump — significam que as atuais circunstâncias "não são propícias a uma nova ronda de diálogo, em particular porque não existe uma agenda preparada e porque Washington não quer fazer propostas concretas".

O Departamento de Estado norte-americano respondeu que lamenta a decisão e sublinhou que o chefe da diplomacia está "aberto a futuras discussões". Contudo, no que o "Guardian" diz ter sido uma "resposta sem rodeios" a Moscovo, a porta-voz do departamento, Heather Nauert, insistiu que as novas medidas têm como objetivo "contrariar as tentativas [dos russos] de contornar as nossas sanções".

"Lembremo-nos que estas sanções não surgiram do nada e que foram impostas em resposta à contínua violação da soberania e integridade territorial da vizinha Ucrânia pela Rússia. Se os russos querem acabar com estas sanções, sabem perfeitamente qual é a postura dos EUA", lembrou Nauert, referindo que Moscovo tem de respeitar o Acordo de Minsk — o plano de paz aprovado naquela cidade bielorrussa em fevereiro de 2015 para tentar acabar com a guerra na Ucrânia — e "pôr fim à sua ocupação" da península da Crimeia.

O cancelamento da reunião em Sampetersburgo e a acesa troca de comunicados aconteceu horas depois de um caça F-16 da NATO ter feito uma aproximação no ar a um avião que transportava o ministro russo da Defesa, Sergei Shoigu, sobre o Mar do Báltico. Em reação, a Rússia enviou um caça para se inserir entre os dois aviões, ordenando-lhe que se inclinasse para o lado para demonstrar que estava armado.

"Por causa da elevada velocidade e do fraco controlo do piloto russo sobre o seu avião durante a intercepção, o comandante do RC 135 [avião de reconhecimento dos EUA] determinou que não era seguro, pois tais ações perigosas têm o potencial de causar sérios danos e ferir todos os envolvidos", declarou Jeff Davis, porta-voz do Pentágono, no rescaldo de um incidente semelhante que teve lugar dias antes durante um sobrevoo do Báltico.

O Ministério russo da Defesa, pelo contrário, acusou os EUA de usarem dois "aviões de espionagem" em manobras "provocadoras", já depois de também a Suécia ter avançado que um avião russo se aproximou de um dos seus aparelhos aéreos sobre o Báltico na segunda-feira.

Tudo isto aconteceu depois de os EUA, líderes da coligação internacional anti-Estado Islâmico (Daesh), terem abatido um caça sírio sobre Raqqa no domingo, levando Moscovo a anunciar a suspensão da linha de comunicações diretas entre os Exércitos dos EUA e da Rússia na Síria e a avisar que qualquer avião da coligação que voe a oeste do rio Eufrates será considerado um "potencial alvo". O Pentágono continua a minimizar a ameaça, garantindo que continua a operar no espaço aéreo sírio.

Para Maxim Suchkov, que faz a cobertura de políticas russas no site Al-Monitor, a decisão de cancelar as conversações em Sampetersburgo "é explicada pelos recentes eventos na Síria e na Ucrânia". "A Rússia quer elevar a fasquia e as tentativas de reforçar a sua 'postura de força' face a Washington", afirma ao "Guardian". "Diria que é um passo arriscado do lado russo, já que em Washington essa mensagem pode ser lida de uma forma diferente daquela que Moscovo pretendia."

A suspensão do encontro entre Ryabkov e Shannon e a troca de comunicados inflamados é mais um sinal de que os esforços de Donald Trump para melhorar as relações com a Rússia estão a falhar, aponta o mesmo jornal britânico, numa altura em que o Presidente e pessoas que lhe são próximas continuam sob investigação por causa do alegado conluio para influenciar as presidenciais americanas de 2016. No Congresso norte-americano, os aliados de Trump continuam a bloquear um projeto-lei em debate no Senado que tem como objetivo intensificar ainda mais as sanções à Rússia, tendo aprovado uma medida que impede o Presidente de anular as sanções impostas a Moscovo.