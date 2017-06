Restos mortais do filho do ex-presidente argentino exumados por suspeita de homicídio

Carlos Saúl Facundo Menem, filho do antigo presidente da Argentina, Carlos Menem, faleceu no dia 15 de Março de 1995 com 26 anos, quando o helicóptero que ocupava colidiu com cabos de alta-tensão.

Zulema Yoma, a mãe, acredita que o filho foi vítima de um ataque terrorista. Diz que Carlitos, como era conhecido no país, foi alvo de um disparo na cabeça e que o corpo na sua sepultura foi trocado para esconder evidências de um ferimento de bala.

Especialistas forenses vão agora realizar novos testes de ADN, por ordem judicial, ao corpo sepultado no Cemitério Islâmico de San Justo em Buenos Aires.

Carlos Menem aceitou a decisão oficial que considerou a morte de Menem Jr acidental, mas acusou mais tarde a organização xiita Hezbollah de matar o filho, informação que diz ter escondido por serem assuntos confidenciais.

A organização fundamentalista islâmica, estaria a ser investigada depois de ser acusada de ser responsável por um ataque a um centro judeu em Buenos Aires, no qual morreram 85 pessoas.