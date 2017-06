França recompõe Governo, que mantém “o mesmo espírito”

Forçado a apresentar uma remodelação governamental pouco mais de um mês após as eleições presidenciais, Emmanuel Macron acabou por aproveitar a ‘oportunidade’ para ir mais além e reformular o executivo francês de forma mais ampla.

Em vez de substituir apenas os ministros que apresentaram a demissão, pela suspeita de conduta irregular – todos eles do MoDem, o partido centrista que apoiou Macron na corrida presidencial – o Presidente recém-eleito reformulou pastas e figuras acrescentando, no total, um ministro e seis secretários de Estado face ao primeiro elenco governativo.

A nova composição do gabinete do primeiro-ministro Edouard Philippe foi anunciada esta quarta-feira e mantém, segundo o próprio, “o mesmo espírito”: “Paridade entre homens e mulheres, membros da sociedade civil, desejo de renovação com caras novas”.

O peso feminino é grande. Estão agora no ativo 19 ministros (onze mulheres e oito homens) e dez secretários de Estado (três mulheres e sete homens). A Justiça, deixada por François Bayrou, voltou a ficar em mãos femininas, já que foi entregue à jurista Nicole Belloubet, 62 anos, recrutada entre as fileiras socialistas.

Florence Parly, antiga secretária de Estado do Orçamento no governo de Lionel Jospin, vai ocupar o lugar deixado por Sylvie Goulard à frente do Ministério da Defesa. A terceira mulher chamada ao Governo, como secretária dos Assuntos Europeus, é Nathalie Loiseau.

A saída prematura – e em apenas 48horas – de quatro dos ministros escolhidos inicialmente por Macron (Sylvie Goulard, Richard Ferrand, Marielle de Sarnez e François Bayrou) envolve um alegado envolvimento numa utilização indevida de fundos europeus. O MoDem está a ser investigado pelas autoridades francesas, por suspeita de o partido ter recorrido a fundos da União Europeia para o pagamento de salários a alguns dos seus funcionários.