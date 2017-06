Destruição da mesquita de Al-Nuri em Mossul é “admissão de derrota” do Daesh

O primeiro-ministro iraquiano Haider al-Abadi defende que a destruição da Grande Mesquita de Al-Nuri, em Mossul, na madrugada desta quinta-feira, corresponde a uma "admissão de derrota" pelos islamitas do autoproclamado Estado Islâmico (Daesh) na segunda maior cidade do Iraque, que está sob o seu controlo desde que o líder do grupo, Abu Bakr al-Baghdadi, anunciou a instalação de um califado no Iraque e na Síria há três anos.

Um dos locais mais venerados pelos que professam a fé islâmica, a mesquita ficou totalmente destruída numa explosão na noite passada, numa altura em que as forças iraquianas, com o apoio aéreo da coligação internacional liderada pelos EUA, continuam a tentar expulsar o Daesh daquele que é o seu último bastião urbano no país.

"O bombardeamento do minarete Al-Hadba e da mesquita de Al-Nuri pelo Daesh é uma declaração formal da sua derrota", disse Abadi esta manhã. O Exército iraquiano responsabiliza o grupo jiadista pelo ataque à mesquita, ocorrido quando faltam poucos dias para se marcarem três anos desde que Baghdadi subiu a um púlpito dessa mesquita para se autoproclamar líder de um novo califado islâmico na região.

"Os gangues terroristas do Daesh cometeram mais um crime histórico ao rebentarem com a mesquita de Al-Nuri e com o seu histórico minarete de Al-Hadba", disseram as tropas em comunicado. Os jiadistas, pelo contrário, garantem que a mesquita foi atingida por bombardeamentos aéreos da coligação internacional; as forças norte-americanas desmentem essa versão, dizendo que não executaram quaisquer ataques aéreos na Cidade Velha de Mossul, aonde as forças iraquianas estão a tentar aceder há oito meses para expulsarem os militantes.

"Com os nossos parceiros iraquianos a aproximarem-se da mesquita de Al-Nuri, o Daesh destruiu um dos grandes tesouros de Mossul e do Iraque", disse o major-general Joseph Martin, que comanda as forças da coligação anti-Daesh. "Este é um crime contra o povo de Mossul e de todo o Iraque e mais um exemplo de como esta organização brutal tem de ser aniquilada. A responsabilidade por esta devastação está firmemente depositada à porta do Daesh. Continuaremos a apoiar os nossos parceiros iraquianos à medida que forem trazendo estes terroristas à Justiça. Contudo, a batalha pela libertação de Mossul ainda não está concluída e continuamos focados no apoio às ISF [forças de segurança iraquianas] com esse objetivo em mente."

Para Hisham al-Hashimi, especialista em grupos extremistas e ex-conselheiro do governo iraquiano, o Daesh rebentou com a mesquita "porque não quer que o local onde foi anunciado o califado se transforme no espaço onde o Exército iraquiano anuncia a sua vitória sobre ele", como explicou ao "The Guardian".

A destruição da mesquita de Al-Nuri representa mais um golpe para o património histórico do Iraque, onde os 14 anos de ocupação americana para depor Saddam Hussein já tinham causado profundos estragos. O controlo dos militantes sobre o norte do país tem sido ainda mais devastador ao longo dos últimos três anos para o património iraquiano, com importantes locais arqueológicos a serem vandalizados e pilhados pelo grupo.