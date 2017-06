Descoberto revestimento igual ao da Torre Grenfell noutros edifícios em Londres

Verificações feitas noutros blocos de habitação em Londres, na sequência do incêndio na torre Grenfell, encontraram revestimento combustível idêntico ao do prédio destruído pelo fogo na semana passada, anunciou esta quinta-feira a primeira-ministra Theresa May, numa declaração no Parlamento britânico.

Sem indicar a localização dos mesmos, May garantiu que as autoridades locais e os corpos de bombeiros estão a tomar "todas as medidas possíveis" para garantir que os edifícios sejam seguros e os residentes informados.

Diariamente, cerca de 100 torres idênticas estão a ser inspecionadas em todo o país, informou, e o resultado será tornado público nas próximas duas semanas.

May disse que, no total, 151 casas foram destruídas no incêndio de 14 de junho, incluindo os 120 apartamentos da torre e algumas nas imediações, e que 160 propriedades já foram identificadas no mesmo bairro ou na vizinhança para disponibilizar às pessoas que ficaram desalojadas.

Entretanto, as autoridades britânicas compraram 68 apartamentos num empreendimento de luxo local, cuja finalização é esperada até ao final de julho.

Os processos de avaliação junto das famílias já começaram, mas May vincou que estes não serão usados para realizar verificações sobre o estatuto de imigração, nem sobre as vítimas ou próximos que ajudem nas identificações.

Entre 400 e 600 pessoas viviam na Torre Grenfell, de 24 andares e 120 apartamentos, que ficou totalmente consumida pelo fogo na madrugada da passada quarta-feira.

As chamas terão deixado pelo menos 79 mortos e 78 feridos, 10 dos quais em estado crítico.

O governo britânico anunciou uma verba de cinco milhões de libras (5,7 milhões de euros) para a ajuda de emergência às vítimas do incêndio.

Theresa May indicou hoje que 700 mil libras (794 mil euros) já foram pagos às vítimas.

Em resposta, o líder da oposição, o trabalhista Jeremy Corbyn, reivindicou a instalação de sistemas anti-incêndio [sprinklers].

Saudou também a demissão do responsável executivo da autarquia londrina de Kensington e Chelsea, Nicholas Holgate, anunciada hoje, e defendeu que outros líderes autárquicos devem assumir também responsabilidades no incidente.