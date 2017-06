Austrália retoma missões aéreas de combate na Síria

A Austrália avançou esta quinta-feira que vai retomar as missões da sua força aérea na Síria, depois de 48 horas antes ter anunciado a suspensão temporária das mesmas no âmbito do aumento de tensão entre os Estados Unidos e a Rússia.

A suspensão foi decidida após a Rússia ter avisado que trataria como potencial alvo a abater qualquer avião da coligação liderada pelos Estados Unidos (e que integra aeronaves australianas) que fosse detetado no espaço aéreo da Síria, país alidado de Moscovo. A ameaça fora feita na segunda-feira, um dia depois de as forças da coligação criada para combater o autoproclamado Estado Islâmico (Daesh) terem abatido um avião de guerra sírio.

"Foi uma medida preventiva para permitir à coligação avaliar os riscos operacionais", justifica a Força de Defesa australiana em comunicado, citada pela BBC. A declaração não especifica se as missões das forças aéreas já foram retomadas ou quando isso irá acontecer.

A interrupção temporária das operações ocorreu depois de os Estados Unidos terem abatido um caça Su-22 sírio que bombardeava posições perto das Forças da Síria Democrática (FSD), aliadas de Washington, e que colaboravam na ofensiva para conquistar Al Raqqa ao grupo extremista.

A Austrália destacou cerca de 780 militares das forças armadas no Iraque e na Síria.