29 mortos em atentado suicida no Afeganistão

Pelo menos 29 pessoas morreram, na maioria civis, e outras 60 ficaram feridas na sequência de um atentado suicida, que ocorreu esta quinta-feira quando um carro explodiu à entrada de um banco em Helmand, no sul do Afeganistão.

As autoridades avançaram à BBC, que a explosão aconteceu junto à sucursal do Banco de Cabul em Lashkargah, capital da província de Helmand.

Entre as vítimas encontram-se civis, mas também soldados do exército nacional afegão. "Aconteceu no momento em que civis e oficiais se alinharam fora do banco para receberem os seus salários", disse Salam Afghan, porta-voz da polícia, à agência de notícias AFP.

Haji Moladad Tobagar, diretor de saúde em Lashkargah, disse à Associated Press que teme um número de vítimas ainda superior, à medida que estas forem transportadas para o hospital.

A província de Helmand, no Afeganistão, esteve no centro das batalhas entre as forças de segurança afegãs, auxiliadas pelas tropas da NATO e pelos Talibãs, que acreditam controlar quase 80% do campo de Helmand. A zona onde ocorreu o atentado estava sob o controlo das forças armadas afegãs.

Nenhum grupo reivindicou imediatamente a responsabilidade pela explosão, mas os militantes do Talibã e do Estado Islâmico realizaram vários ataques mortais nos últimos meses.

Os edifícios do banco foram repetidamente atacados nos últimos anos no Afeganistão, enquanto civis e militares recebiam os seus salários. Em Fevereiro, o mesmo local já tinha sido alvo de um ataque nas mesmas circunstâncias, causando seis mortos e cerca de 20 feridos.