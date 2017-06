27 decidem em novembro quem fica com a Agência Europeia do Medicamento

Os líderes europeus aprovaram esta quinta-feira o procedimento para a escolha das novas sedes das agências que estão atualmente em Londres.

O presidente do Conselho Europeu confirmou o "acordo", ao final da noite, na rede social Twitter. Donald Tusk diz que os 27 enviam uma mensagem de "unidade", ao aprovarem o procedimento para a relocalização da Agência Europeia do Medicamento e da Autoridade Bancária Europeia. Vão decidir, por votação, em novembro, quais as cidades vencedoras.

Os países interessados têm até 31 de julho para apresentar as suas ofertas. O Governo português quer ficar com a Agência Europeia do Medicamento, mas terá de decidir-se entre Lisboa e Porto, uma vez que cada estado-membro só pode candidatar uma cidade por agência. Ao mesmo organismo deverão concorrer mais duas dezenas de países. Barcelona, Milão, Dublin, Amesterdão, Lille e Copenhaga estão também nesta corrida.

Durante o verão e até 30 de setembro, a Comissão Europeia vai olhar para as ofertas. Uma análise que será sobretudo técnica e que terá na base os critérios aprovados esta quinta-feira.

Ao todo são seis:

Garantia de que a agência pode ser implementada e continuar a operar à data da saída do Reino Unido da União

A acessibilidade da localização

A existência de estabelecimentos de educação adequados - multilingues - para os filhos dos funcionários

Acesso apropriado ao mercado de trabalho, segurança social e cuidados médicos para os filhos e parceiros dos funcionários.

Assegurar que a instituição continua a ser “atrativa” em termos de recrutamento

Uma desejável distribuição geográfica das agências

Em outubro, será a vez de os 27 estados-membros avançarem para a discussão política, tendo em conta a análise da Comissão. Em novembro, votam e decidem a relocalização.

A votação será feita por rondas. A cada ronda haverá exclusão de ofertas.

Esta quinta-feira, a imprensa alemã dava conta de um acordo entre França e Alemanha para dividirem entre si as duas agências. Frankfurt ficaria com a Autoridade Bancária Europeia, enquanto Lille acolhia a Agência Europeia do Medicamento. A chanceler alemã Angela Merkel negou que houvesse tal entendimento, durante o Conselho Europeu, em Bruxelas.