Trump diz que China tentou influenciar a Coreia do Norte mas falhou

Trump demonstrou grande esperança na cooperação chinesa para influenciar a Coreia do Norte, especialmente no Presidente chinês Xi Jinping. “Embora aprecie muito os esforços do Presidente Xi e da China para ajudar a Coreia do Norte, ainda não funcionou. Pelo menos sei que a China tentou!”, publicou o Presidente norte-americano no Twitter.

Não é claro se a sua posição representa uma mudança significativa na luta dos EUA para travar o lançamento de mísseis nucleares do Governo Norte Coreano ou se se trata de uma mudança da política americana relativamente à China.

“Acho que o Presidente está a dar sinais de alguma frustração”, afirma Christopher Hill, antigo embaixador americano na Coreia do Sul. “Ele está a indicar aos outros que compreende que isto não está a funcionar, e está a tentar defender-se ou justificar-se dizendo que pelo menos tentaram, ao contrário de outros.”

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Wang Yi, diz que a China fez esforços incansáveis para resolver as tensões no território coreano e desempenha um papel importante nesta matéria. O porta-voz de Yi declara que “os esforços da China para resolver os problemas nucleares na península não se devem a nenhuma pressão externa, mas acontecem porque a China é um membro da região e um membro responsável da comunidade internacional”, adiantando também que resolver a questão nuclear da Coreia faz parte dos interesses chineses.

A Coreia do Norte testou a última bomba nuclear em Setembro, porém tem realizado vários testes de mísseis e garante ser capaz de desenvolver um míssil nuclear com autonomia para atingir o continente americano, recentrando a questão na vanguarda das preocupações de Trump.