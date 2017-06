Três alegados marroquinos extremistas detidos em Madrid

Um dos indivíduos tinha na sua posse uma grande quantidade de material do Daesh para cometer atentados

Agentes da Polícia Nacional espanhola detiveram esta quarta-feira em Madrid três marroquinos, incluindo um membro do autoproclamado Estado Islâmico (Daesh) muito radicalizado que as forças de segurança consideram "uma clara ameaça para a segurança do país".

O Ministério do Interior informou em comunicado que o elemento do Daesh, um homem de 32 anos, apresentava um perfil "extremamente perigoso", coincidente com o de extremistas recentemente implicados nos atentados do Reino Unido e França.

Esse indivíduo tinha reunido grande quantidade de material educativo do Daesh para cometer atentados, assim como documentos para formar novos potenciais terroristas, que incluem a preparação ideológica mais radical, questões técnicas sobre manuseamento de armas e explosivos, e até sobre ações de martírio.

A polícia detetou contactos deste indivíduo, através das redes sociais, com membros ativos do Daesh localizados em zonas de combate na Síria e no Iraque.

O homem pretendia captar pessoas à sua volta para levarem a cabo a "jiad violenta" em Espanha.

A polícia estima que se enquadrem nesta situação os outros dois detidos, de 33 e 38 anos, com quem convivia o principal detido e que estaria a iniciar nas práticas terroristas.