Republicanos celebram reforço da sua base com vitórias na Georgia e na Carolina do Sul

A republicana Karen Handel venceu a eleição parcial no estado norte-americano da Georgia na terça-feira, sendo eleita pelo sexto distrito, para o assento de Atlanta, com 53% dos votos contra 47% para o seu rival democrata, Jon Ossoff. A vitória, com base na "corrida mais cara de sempre" em eleições para o Congresso (avaliada em 56 milhões de dólares, cerca de 50 milhões de euros), vem reforçar a imagem do partido que ajudou a eleger Donald Trump, num plebiscito que os democratas tinham definido como um referendo ao atual Presidente.

O lugar que Handel vai passar a ocupar na câmara baixa do Congresso, ocupado pelos republicanos sem interrupções desde 1979, foi deixado vago por Tom Price quando este aceitou o convite de Trump para chefiar o Departamento de Saúde. Na Carolina do Sul, onde esta terça-feira também houve eleições especiais, o candidato republicano, Ralph Norman, também conseguiu derrotar o democrata Archie Parnell numa área solidamente conservadora.

Este ano, o partido da oposição já tinha sofrido outras duas derrotas no Kansas e em Montana, e embora o 6.º distrito da Georgia seja tradicionalmente republicano, os democratas esperavam poder capitalizar das baixas taxas de popularidade do atual Presidente desde que tomou posse a 20 de janeiro.

Nos Estados Unidos, as eleições parciais são organizadas para substituir os legisladores eleitos que se demitem ou que são nomeados para chefiar departamentos do governo, como é o caso de Tom Price na Georgia e de Mick Mulvaney na Carolina do Sul, que Trump nomeou secretário do Orçamento.

Cada uma destas eleições — Kansas, Montana, Carolina do Sul e Georgia — representava uma oportunidade simbólica para os democratas marcarem uma posição face à maioria republicana no Congresso. Contudo, o partido no poder conseguiu conquistar os quatro lugares vagos que já foram a votos desde o início do ano.

No seu discurso de vitória na madrugada desta quarta-feira, hora portuguesa, Handel agradeceu a várias figuras do Partido Republicano, incluindo a Trump, pelo apoio e confiança que nela depositaram. "Tenho de agradecer ao líder [da Câmara dos Representantes] Paul Ryan e a tantos dos membros [do partido] espalhados pelo país. E um agradecimento especial ao Presidente dos Estados Unidos da América."

Aos seus apoiantes, Ossoff agradeceu o facto de se terem transformado num "farol de esperança para as pessoas da Georgia, para os cidadãos do país e para as pessoas de todo o mundo", ao transformarem um bastião conservador num distrito mais competitivo. "Mostrámos isso ao mundo num sítio onde ninguém pensava que seria possível darmos luta."

Em abril, o candidato democrata falhou em assegurar o mínimo de 50% de votos necessário para vencer a primeira volta para a Câmara dos Representantes, sendo forçado a disputar o lugar com Handel esta terça-feira. Nessa primeira ida às urnas na Georgia, a republicana ficou em segundo lugar mas bastante distante de Ossoff, um resultado que foi atribuído ao facto de estar a disputar o voto com outros 11 candidatos republicanos.