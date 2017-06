Rei da Arábia Saudita desapossa sobrinho e nomeia filho como o novo príncipe herdeiro

O rei Salman da Arábia Saudita anunciou esta quarta-feira a remoção do atual príncipe herdeiro, substituindo-o pelo seu filho de 31 anos, Mohammed bin Salman, para ocupar o lugar do primo, num passo que o "New York Times" classifica como um momento de "grande agitação" no abastado reino sunita, um dos aliados-chave dos Estados Unidos da América e a maior economia do mundo árabe.

A promoção, que já era antecipada nos círculos mais próximos da família real, não deixou de surgir como uma surpresa, numa altura em que os sauditas continuam a liderar uma campanha de bombardeamentos no Iémen contra rebeldes xiitas que tentaram tomar o poder, bem como a recente escalada de tensões com o Qatar e com o Irão.

O príncipe Mohammed emergiu das sombras em 2015 para passar a desempenhar um papel preponderante na casa real de al-Saud, aos 29 anos, quando o seu pai ascendeu ao trono na sequência da morte do irmão de 90 anos, o rei Abdullah bin Abdulaziz, em janeiro desse ano.

Desde então, Mohammed tem vindo a acumular vastos poderes, ocupando o cargo de ministro da Defesa e ficando responsável pela supervisão e gestão da estatal petrolífera, igualmente apostado em reformar a economia saudita.

Os que o apoiam elogiam o seu sentido de ética laboral e dizem que, aos 31 anos, o novo príncipe herdeiro representa uma nova visão de futuro mais esperançosa, especialmente junto dos sauditas mais jovens, que representam uma larga faixa da população do país. Os seus críticos dizem que é inexperiente, imprudente e sedento de poder.

A reorganização da casa real, num quebra da tradição da monarquia, marca o fim da carreira do anterior príncipe herdeiro, Mohammed bin Nayef, sobrinho do rei Salman, até agora ministro do Interior e muito respeitado pelos sauditas e pelos aliados do reino por ter desmantelado as redes da Al-Qaeda no território saudita. Os decretos assinados pelo monarca ditam a sua remoção do poder como o primeiro na linha de sucessão e também como ministro da Administração Interna.