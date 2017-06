Identificado autor de explosão em Bruxelas

O presumível autor de um "ataque terrorista" na noite de terça-feira na Gare Central de Bruxelas foi identificado, anunciou hoje o ministro do Interior belga Jan Jambon, sem revelar a identidade do suspeito.

"A identidade do terrorista é conhecida. Conseguimos identificá-lo", disse Jambon à televisão belga RTBF.

O ministro do Interior belga não forneceu mais detalhes sobre a identidade do homem, abatido por soldados belgas depois de uma explosão que não causou vítimas.

As autoridades belgas consideraram a explosão de terça-feira em Bruxelas um "ato terrorista", anunciou um porta-voz da procuradoria federal, Eric Van Der Sypt.

Militares belgas "neutralizaram" na terça-feira um homem que tentava alegadamente perpetrar um atentado na Gare Central, a estação ferroviária no centro de Bruxelas, onde se produziu uma explosão sem provocar vítimas, anunciou o centro de crise belga.

Na sequência da explosão, a estação foi evacuada e o trânsito ferroviário e a circulação do Metro interrompidos, assim como a circulação de autocarros nas imediações, mas a polícia indicou na rede social Twitter que, após "um incidente com um indivíduo", a situação "está sob controlo", não adiantando o estado de saúde do suspeito.

Um homem de entre 30 e 35 anos fez explodir uma mala, na sobreloja da estação de comboios, pelas 20:30, tendo fugido na direção dos cais.

Segundo testemunhas no local, citadas pela imprensa belga, o suspeito, que foi atingido por militares, teria ainda um cinto de explosivos.

Segundo o Ministério Público, a explosão foi de fraca intensidade.

A polícia montou um perímetro de segurança que se estende até à praça mais turística da cidade, a Grand Place.

Bruxelas está em estado de alerta desde março de 2016, depois de bombistas suicidas terem matado 32 pessoas numa estação de metro e no aeroporto da capital belga.