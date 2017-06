François Bayrou é a terceira baixa do novo governo francês em apenas três dias

O homem que Emmanuel Macron escolheu para chefiar o Ministério da Justiça resignou ao cargo esta quarta-feira, tornando-se no terceiro ministro do novo governo francês a abandonar o executivo desde o início da semana.

A notícia da demissão de François Bayrou, secretário-geral do Movimento Democrático (MoDem), foi avançada esta manhã pela AFP — numa altura em que o MoDem, aliado do partido Em Marcha! fundado pelo novo Presidente francês há um ano, está a ser escrutinado pelas autoridades francesas após denúncias de que recorreu a fundos da União Europeia para pagar salários a funcionários do partido.

Na segunda-feira, e por causa desse escândalo, os ministros Sylvie Goulard e Richard Ferrand também resignaram aos cargos. Goulard, que Macron nomeou para liderar o Ministério da Defesa, disse que quer "estar em condições de demonstrar boa-fé" no âmbito desse inquérito.

No mesmo dia, o ministro da Coesão Territorial acedeu ao pedido de Macron para que se demitisse, depois de ter sido noticiado que a procuradoria de Brest, no noroeste de França, abriu um inquérito preliminar ao político por alegado favorecimento ilícito da mulher num negócio de imobiliário em 2011.