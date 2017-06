Duque de Edimburgo internado “por precaução”

O príncipe Filipe, duque de Edimburgo, foi internado na noite desta terça-feira, por “precaução”, devido a uma infeção resultante de uma doença pré-existente. A notícia está a ser avançada por vários meios britânicos, que citam o Palácio de Buckingham.

O marido da Rainha Isabel II, 96 anos, anunciou em maio o seu afastamento das atividades oficiais a partir do outono. O internamento coincide com o tradicional Discurso da Rainha, previsto para esta quarta-feira, às 11h30, e que marca o arranque do ano legislativo no Reino Unido.

“Ele está de bom humor, mas desapontado porque vai perder a abertura oficial do Parlamento” e o discurso da Rainha, afirmou o porta-voz da casa real britânica.