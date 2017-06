Discurso da Rainha. Negociação do Brexit é a prioridade do Governo britânico

Como era esperado, o Discurso da Rainha, com que esta manhã Isabel II assinalou a abertura do ano legislativo no Reino Unido, foi marcado pela apresentação das propostas relacionadas com o Brexit, medidas pensadas pera garantir - como afirmou a Rainha - o abandono “suave e ordenado” da União Europeia (UE).

Isabel II, que entrou no Parlamento britânico acompanhada pelo filho Carlos, afirmou que a prioridade do Governo é garantir o melhor acordo possível para a saída do Reino Unido, sobretudo assegurando a independência comercial do país.

“Os meus ministros estão comprometidos em trabalhar com o Parlamento , delegar administrações, negócios e outras [atividades] para construir o mais amplo consenso para o futuro do país fora da União Europeia”, afirmou a Rainha, acrescentando que o compromisso passa também por “assegurar que o papel de liderança do Reino Unido no mundo seja mantido”.

Entre os projetos de lei apresentados, contam-se os destinados a converter as regras da UE em leis do Reino Unido, além de medidas sobre comércio, alfândega, imigração, pesca, agricultura e política nuclear.

A Rainha anunciou que o país irá manter o apoio ao Tratado de Paris sobre o clima, falando também numa revisão da estratégia de combate ao terrorismo e no compromisso de aplicar 2% do PIB na área da Defesa.

Sobre o incêndio de 14 de junho num edifício de habitações em Londres, que deixou pelo menos 79 mortos, foi confirmado um inquérito público para determinar as causas “e garantir que as lições apropriadas sejam aprendidas”.

Para apoiar as vítimas de acidentes como este, o governo prometeu “um advogado público independente, que atuará pelas famílias enlutadas após um desastre público e apoiá-las em investigações públicas”.

Também fora do domínio do Brexit, outras propostas foram dadas a conhecer, nomeadamente a criação de uma lei de proteção de dados que fortaleça “os direitos dos cidadãos”, e a criação de uma força no seio das próprias Forças Armadas que permitirá a prestação de serviço a tempo parcial e flexível.

Isabel II não fez qualquer referência a uma visita oficial do Presidente dos EUA, Donald Trump, prevista para o final deste ano, o que foi interpretado como sinal de que esta foi eventualmente adiada. Esperados no Reino Unido são, em julho, os reis de Espanha.

Esta foi a 64ª vez que a monarca britânica anunciou o programa legislativo do Governo, desta vez com menos pompa que o habitual e numa apresentação que reúne os projetos para os próximos dois anos, já que em 2018 não haverá Discurso da Rainha.