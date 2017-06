Como o Conselho Europeu vai fazer o milagre de distribuir duas agências por 27 países

Será depois do jantar desta quinta-feira e já sem o Reino Unido na sala que os 27 chefes de Estado e de Governo deverão aprovar os critérios e o processo de escolha das novas sedes para as duas agências que estão atualmente em solo britânico: a Agência Europeia do Medicamento, à qual Portugal é candidato, e a Autoridade Bancária Europeia.

"Estou confiante de que os 27 vão demonstrar que conseguem tomar a decisão sobre o procedimento", diz fonte do Conselho Europeu, adiantando que o processo e os critérios propostos pelos presidentes do Comissão Europeia e do Conselho Europeu reúnem já o apoio "da esmagadora maioria de países".

"Esta é uma verdadeira aposta política", acrescenta a mesma fonte, referindo-se à capacidade dos 27 tomarem uma decisão final "atempada", que permita a relocalização das agências após o Brexit, sem atrapalhar o funcionamento das mesmas.

A confirmar-se que haverá consenso, esta quinta-feira à noite, para a aprovação dos critérios de relocalização, o desafio passa a ser escolher a nova sede da Agência Europeia do Medicamento entre mais de vinte candidaturas. São muitos os interessados, incluindo Portugal. O objetivo é que a decisão seja tomada em outubro.

Numa primeira fase, o Governo tinha comunicado a Bruxelas que iria candidatar Lisboa. No entanto, após fortes críticas à ausência de debate interno sobre esta decisão, o executivo de António Costa decidiu reabrir a candidatura, para incluir a opção do Porto.

Cada país pode apenas candidatar uma cidade e - a partir do momento em que são aprovados os critérios - tem até 31 de julho para formalizar a oferta. Seja Porto ou Lisboa, a escolha final do Governo terá de concorrer com Barcelona, Copenhaga, Milão, Dublin, Lille, Bucareste... e a lista continua, uma vez que a maioria dos países manifestou intenção de ficar com a agência que está em Londres.

Seis critérios principais

Há seis critérios principais. A cidade escolhida tem de assegurar condições para que a agência se instale e continue em funções após o Brexit. Tem de ter boas ligações e acessibilidades, aéreas e não só. Tem de dispor de oferta de educação adequadas para os filhos dos funcionários. Deve também garantir um bom acesso ao mercado de trabalho, segurança social e assistência médica para os filhos e cônjuges dos funcionários.

O vencedor tem ainda de garantir que a agência continua a desenvolver padrões de qualidade e a atrair novos funcionários. Por último, há também um critério "geográfico", que alerta que os estados-membros que ainda não têm qualquer agência devem ser tidos em conta. Não é vinculativo, mas poderia beneficiar países como a Roménia.

Um país, um voto. Maioria de 14 países decide

A decisão deverá ser tomada após a análise técnica da Comissão - que avaliará o cumprimento dos critérios - e através de rondas de votações, em cada país tem direito a um voto. A escolha final terá de ter o apoio de uma maioria de 14 países. Este é, para já, o procedimento em cima da mesa para aprovação dos líderes europeus.

A alternativa seria uma decisão por consenso, como habitualmente acontece no Conselho Europeu. No entanto, internamente reconhece-se que esse formato seria praticamente "impossível", ou faria com que o processo se arrastasse ao longo de anos. Fonte do Conselho Europeu diz que seria "um milagre encontrar uma forma de dar a 20 estados membros duas agências", e que por isso há apoio para o processo de votação proposto por Juncker e Tusk.

Antes do encontro a 27, o Brexit será também abordado durante o Conselho Europeu - ou seja, com a presença da primeira-ministra britânica - e está previsto que Theresa May comunique aos restantes colegas as intenções que tem para o Brexit. Será a primeira Cimeira após as eleições britânicas em que os conservadores perderam a maioria absoluta que tinham no Parlamento.

Será também o primeiro Conselho Europeu em que participam o presidente francês, Emmanuel Macron, e do novo primeiro-ministro irlandês, Leo Varadkar.

Fundo Europeu de Defesa deverá receber luz verde

Esta quinta-feira, os líderes vão também voltar a falar do reforço da cooperação em matéria de segurança e de defesa, esperando-se que deem luz verde a um Fundo Europeu de Defesa.

No projeto de conclusões a que o Expresso teve acesso, pode ler-se que "o Conselho Europeu acolhe a comunicação da Comissão Europeia sobre um Fundo Europeu de Defesa, composto por uma parte dedicada à investigação e outra aos recursos, e espera pela sua rápida operacionalização".

No texto, os líderes convidam ainda os estados-membros a identificarem projetos conjuntos que possam concorrer a este Fundo, apelando também às sinergias nesta área.

A luta contra o terrorismo será também abordada, com o Presidente do Conselho Europeu a considerar que os "recentes ataques evidenciam a nova onda de radicalização desenvolvida internamente". Na carta-convite que escreveu aos chefes de Estado e de Governo, Tusk diz que "a UE não substitui os Estados nesta luta" mas pode ajudar a ganhá-la. Nas conclusões do encontro, os líderes deverão prometer o "combate à radicalização na internet" e apelar à indústria que desenvolva também ferramentas para detetar e remover conteúdos que incitem à violência.

Na agenda estão ainda o tema das migrações, o acordo de Paris para o Clima e os assuntos económicos. Na sexta-feira, os líderes vão dar o "ok" às recomendações económicas específicas por país, que foram propostas pela Comissão Europeia e já aprovadas ao nível dos ministros das Finanças.