Aeroporto em Michigan evacuado após esfaqueamento a polícia

A vítima foi esfaqueada nas costas e no pescoço mas a sua condição de saúde é estável

Um agente policial foi esfaqueado nas costas e no pescoço, esta quarta-feira, no aeroporto internacional de Bishop, em Michigan, EUA. O incidente levou as autoridades a evacuar o aeroporto e a encerrá-lo temporariamente.

A vítima foi identificada como sendo o oficial Jeff Neville, e as suas condições de saúde são estáveis, avança o aeroporto através do facebook.

Testemunhas dizem que Neville se encontrava de pé no seu posto de trabalho, no cimo das escadas rolantes, quando foi abordado por trás e atacado com uma faca de grandes dimensões.

O FBI está a liderar a investigação e o suspeito já está sob custódia.

O aeroporto internacional de Bishop anunciou, através do Facebook, que os passageiros do aeroporto “estão bem”, e pediu também às pessoas que confirmem se os respetivos voos marcados para esta tarde foram cancelados ou adiados, antes de se dirigirem para o aeroporto.