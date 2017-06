A mentira de Ivanka: os sapatos da sua marca continuam a ser fabricados na China

A empresa da filha mais velha de Donald Trump demorou uma semana a responder às alegações de que os sapatos da sua marca são produzidos numa fábrica da China onde, no final de maio, três ativistas foram detidos por tentarem investigar abusos cometidos contra os operários.

Quando quebrou o silêncio, já no início deste mês, a empresa garantiu que “os produtos da marca Ivanka Trump não são produzidos na fábrica em questão desde março”, dois meses antes das detenções. Mas registos de produção revelados pelo “Guardian” esta quarta-feira contradizem essa informação. De acordo com uma tabela datada a 14 de abril, estava prevista a produção de quase mil pares de sapatos Ivanka Trump para entre 23 e 25 de maio, com entrega prevista para 30 de maio, um dia antes das detenções de Hua Haifeng, Li Zhao e Su Heng.

Os três ativistas da organização não-governamental China Labor Watch (CLW) foram presos durante uma operação de fiscalização secreta na fábrica de Ganzhou, na província de Jiangxi, e imediatamente acusados de “uso ilegal de aparelhos de escutas e de equipamento fotográfico secreto”. A mulher de Hua já foi interrogada pela polícia, que avisou o advogado do casal que não deve falar com jornalistas.

O caso, aponta hoje o “Guardian”, deixa a descoberto os perigos de os EUA terem um Presidente e familiares seus na Casa Branca que mantêm vários negócios lucrativos em todo o mundo, elevando suspeitas sobre potenciais conflitos de interesse que já levaram dezenas de legisladores democratas a abrirem um processo judicial contra Donald Trump.

Ivanka ainda não endereçou a polémica, embora o Departamento de Estado norte-americano tenha pedido ao Governo chinês que liberte os três ativistas. Em resposta, o Ministério dos Negócios Estrangeiros disse que “outros países não têm o direito de interferir” nos assuntos internos da China.

Contactada pelo jornal britânico, a marca de Ivanka Trump não refutou as informações que constam da tabela de produção de abril: “A sede [da empresa] está empenhada em trabalhar nas suas cadeias de fornecimento com licenças que mantenham os padrões laborais internacionalmente reconhecidos”, disse em comunicado Abigail Klem, que em março assumiu a direção executiva da marca. “As nossas licenças e os produtores, empresas subcontratadas e fornecedores devem respeitar todas as leis laborais aplicáveis ao nível local e internacionalmente, bem como as práticas éticas e legais que guiam o nosso código de conduta.”

Klem escusou-se a comentar o facto de as novas informações contradizerem o anterior comunicado da empresa. Também se recusou a responder a questões sobre os mecanismos da marca para assegurar o respeito pelas leis e boas práticas e sobre os três ativistas que foram detidos há quase um mês.

A Marc Fisher Lda., empresa que emite as licenças para os sapatos de marca Ivanka Trump, recusou-se a comentar o assunto. A fábrica de Ganzhou, detida pelo Grupo Haujian, também não quis falar sobre as tabelas de produção nem sobre as detenções dos ativistas.

Apesar de Ivanka Trump já não liderar a empresa com o seu nome, depois de ter posto Kelm ao leme das operações diárias, a filha mais velha do Presidente continua a ser uma das acionistas. A par da sua marca, também a Coach, Karl Lagerfeld e Kendall + Kylie trabalham com a fábrica chinesa em questão, onde os ativistas registaram uma série de violações dos direitos dos operários — entre eles salários abaixo do mínimo legalmente estipulado na China, abusos verbais por superiores hierárquicos e violações dos direitos das mulheres.

Em 17 anos de existência, a CLW nunca tinha visto ativistas seus serem detidos por investigarem abusos de Direitos Humanos na China. O facto de os três homens terem sido capturados e presos quando se preparavam para denunciar as más práticas na fábrica surge enquadrado numa campanha de repressão de ativistas mais abrangente lançada pelo atual Presidente, Xi Jinping, desde que chegou ao poder em 2012 — no âmbito da qual também ONG estrangeiras têm sido sujeitas a cada vez mais escrutínio e pressões. Em janeiro, o Governo promulgou uma lei que obriga as organizações não-chinesas a registarem-se na polícia e a encontrarem ONG locais para serem suas parceiras; muitos grupos da sociedade civil chineses temem repercussões políticas se aceitarem colaborar com elas.

De acordo com os media locais, as ligações de Hua, Li e Su à CLW, que tem sede em Nova Iorque, podem vir a complicar a sua defesa legal. A polícia já acusou os homens de “fornecerem informações a organizações estrangeiras com o objetivo de receberem dinheiro por elas”.