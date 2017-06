21 estados americanos foram alvo de hackers russos durante eleições

Há novas revelações no âmbito da investigação da interferência russa no período das presidenciais norte-americanas. Jeanette Manfra, vice secretária-adjunta do departamento de segurança cibernética, adiantou ao Comité dos Serviços Secretos do Senado que existem “evidências de que os sistemas relacionados com as eleições foram alvo de ataque em 21 estados".

Manfra confirmou ainda que num pequeno número de estados os sistemas foram violados, mas não identificou os estados alvos, reiterando que não existirem evidências da existência de votos manipulados.

Mark Warner, Senador americano e membro do Partido Democrata, expressou a sua frustração com a recusa de Manfra em identificar os estados. “Eu fundamentalmente discordo”, disse.

Os estados do Arizona e Ilinóis afirmaram no ano passado que hackers teriam violado o sistema de registo de eleitores.

Já as agências de informação e segurança norte americanas concluíram que o Kremlin orquestrou uma vasta operação invadindo e-mails e construindo falsa propaganda online em favor ao candidato republicano Donald Trump, que viria a ser eleito Presidente.

Manfra e outros funcionários do Departamento testemunharam esta quarta-feira firmemente e relataram que as eleições dos EUA são invulneráveis ao hackeamento, em parte porque são descentralizados e operam a nível estatal.

A Rússia negou por múltiplas vezes qualquer tipo de envolvimento nas presidenciais americanas. Trump tem dito de forma incoerente que o estado russo pode ou não ter tido um papel responsável nas eleições, porém desmente as alegações de que os seus associados conspiravam com Moscovo.