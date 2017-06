Um terço da população mundial está exposta a ondas de calor mortais

Em 2100, 48% da população poderá estar em risco e ser afetada pelas ondas de calor mortíferas, geradas pelos gases acumulados na atmosfera. Ainda que estes gases possam ser controlados e reduzidos, isso não fará alterará as projeções. Estas são conclusões de um estudo realizado na Universidade do Hawai, após análise a 1900 casos de morte relacionadas com as ondas de calor, em 36 países.

"Foi chocante encontrar tantos registos de pessoas que faleceram devido a altas temperaturas em todo o mundo", diz Camilo Mora, principal responsável pela investigação, citado pelo "El País".

"Para enfrentar este problema, devemos plantar árvores para refrescar as cidades e tentar emitir menos gases", remata o investigador.