Polícia “neutralizou” indivíduo com cinto de explosivos no terminal de comboios de Bruxelas

A polícia belga “neutralizou” um indivíduo que se apresentava com um cinto de explosivos na principal estação de comboios de Bruxelas, segundo está a avançar a agência Reuters. A estação foi evacuada, assim como o Grand Place, um ponto de atração turística situado nas imediações.

As autoridades belgas indicam que a situação “está controlada”, advertindo contudo as pessoas para que “sigam as instruções”

Os media belgas referem testemunhos que dão conta de uma explosão e de pelo menos um homem abatido.

O porta-voz da Polícia Federal, Peter Dewael, disse à estação de notícias VTM que alguém causou uma explosão na estação dos comboios e que os militares dispararam sobre o indivíduo.