Jared Kushner visita Israel e Palestina para impulsionar acordo de paz

Jared Kushner, conselheiro sénior do Presidente Donald Trump, irá viajar esta semana para Israel e Ramallah, na Cisjordânia. Segundo um funcionário da Casa Branca, citado pela CNN, a viagem tem como objetivo impulsionar um acordo de paz entre Israel e a Palestina.

Kushner, que é marido de Ivanka, filha de Trump, chegará na quarta-feira, reunindo-se com o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, em Jerusalém. Também tem encontro marcado com o presidente da Autoridade Nacional Palestiniana, Mahmud Abbas, em Ramallah.

Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, pediu a alguns dos seus conselheiros mais próximos que liderassem os esforços com vista ao acordo, incluindo Jason Greenblatt, representante especial para as negociações internacionais, que viajará para a região esta segunda-feira.

Em maio, Kushner e Greenblatt acompanharam o Presidente na sua visita a Jerusalém e Belém, para discutir o acordo de paz. Desde então, as conversas encontram-se em andamento. Trump deixou claro que alcançar um acordo de paz duradouro entre Israel e a Palestina é uma prioridade para ele, avançou o funcionário da Casa Branca.

“Estou pessoalmente empenhado em ajudar israelitas e palestinianos a alcançar um acordo de paz”, disse Trump em Jerusalém, a 23 de maio. “Com determinação, compromisso e convicção de que a paz é possível, israelitas e palestinianos podem fazer um acordo.”

A viagem decorre no momento em que Kushner pondera contratar advogados de defesa penal para representá-lo numa investigação sobre a intromissão da Rússia nas eleições de 2016, informou no domingo o jornal “The New York Times”,