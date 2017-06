2016, o ano negro que firmou um novo recorde de deslocados à força

Há atualmente 65,6 milhões de refugiados, requerentes de asilo ou deslocados internos espalhados pelo mundo, um número recorde que representa um aumento de 300 mil pessoas em relação a 2015, avançou esta segunda-feira o Alto Comissariado da ONU para os Refugiados (ACNUR). Apesar de o aumento registado ter sido inferior ao ocorrido entre 2014 e 2015, quando o número de deslocados à força subiu em cinco milhões, nunca houve tantas pessoas sem lar por causa de guerras e conflitos, aponta a agência das Nações Unidas no seu relatório anual.

Perante o novo balanço, o alto comissário para os Refugiados, Filippo Grandi, condenou esta segunda-feira os falhanços da diplomacia internacional que continuam a produzir novos recordes a cada ano. "O mundo parece ter-se tornado incapaz de fazer a paz, portanto vamos continuar a ver conflitos antigos a arrastarem-se e novos conflitos a sugirem e ambos produzem deslocação... A deslocação forçada é um símbolo das guerras que nunca acabam."

Num comunicado divulgado esta segunda-feira, Grandi também deixa avisos sobre o impacto desta crise humanitária nos Estados mais pobres do mundo, numa altura em que cerca de 84% delas estão temporariamente alojadas em países de baixos e médios rendimentos. "Como posso pedir aos países com menos recursos, em África, no Médio Oriente e na Ásia, para acolherem milhões de refugiados quando os países mais ricos se recusam a fazê-lo?"

No relatório, o ACNUR diz esperar que o novo recorde registado no final do ano passado sirva para obrigar esses países a repensarem as suas estratégias, não apenas para aceitarem mais refugiados e requerentes de asilo nos seus territórios mas também para investirem mais na promoção da paz e na reconstrução de países pós-conflitos.

Neste momento, dos milhões de pessoas deslocadas à força, num número que ultrapassa o total de habitantes do Reino Unido, 22,5 milhões têm estatuto de refugiadas, 40,3 milhões estão deslocadas internamente nos seus países de origem e 2,8 milhões são requerentes de asilo. Entre essas contam-se 5,5 milhões de refugiados por causa da sangrenta guerra na Síria (que também já provocou 6,3 milhões de deslocados internos), a par de 2,5 milhões de refugiados oriundos do Afeganistão e de 1,4 milhões do Sudão do Sul.

A Turquia continua a ser o país que mais refugiados já acolheu, cerca de 2,9 milhões, seguida do Paquistão (1,4 milhões), Líbano (um milhão), Irão (mais de 979 mil), Uganda (quase 941 mil) e Etiópia (quase 792 mil).