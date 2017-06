Sete marinheiros americanos desaparecidos no Mar do Japão

Sete marinheiros norte-americanos do 'destroyer' USS Fitzgerald estão desaparecidos no Mar do Japão depois de o navio militar ter colidido, ontem à noite, com um cargueiro filipino. O acidente provocou um número indeterminado de feridos, incluindo o comandante do navio americano, que foi evacuado de helicóptero para a base dos EUA mais próxima.

De acordo com a "BBC", que cita registos de tráfego marítimo, o cargueiro ACX Crystal, um navio de 222 metros, terá feito uma "súbita" mudança de rota 25 minutos antes da colisão — que aconteceu ao largo da costa de Yokosuka. No momento do embate, às 02h30 da madrugada (hora local, menos 8 horas em Lisboa), o cargueiro seguia a uma velocidade próxima dos 14,6 nós (27km/h).

As operações de busca e salvamento estão a ser conduzidos a partir do navio militar americano, em colaboração com a Guarda Costeira japonesa. O USS Fitzgerald, de 154 metros, integra a Sétima Frota da marinha norte-americana e, segundo o "New York Times", participou recentemente em exercícios militares conjuntos com as Forças Armadas japonesas.