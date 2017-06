Agressão a ex-ministra francesa gera manifestação de solidariedade

Políticos parisienses da área da direita e do centro estão a promover uma manifestação de solidariedade, marcada para as 18h desta sexta-feira, no mercado parisiense onde Nathalie Kosciusko-Morizet ficou inconsciente durante alguns minutos na quinta-feira, em sequência de uma altercação com transeunte.

Kosciusko-Morizet - que foi ministra do Ambiente durante a a presidencia de Sarkozy e é atualmente candidata à autarquia parisiente - sofreu um traumatismo craniano, devendo ter alta hospitalar esta sexta-feira.

Na quinta-feira, encontrava-se a distribuir panfletos da campanha para a segunda volta das legislativas, para a qual é candidata, quando um transeunte de meia-idade a insultou e lhe atirou à cara os panfletos, o que provocou a sua queda, durante a qual bateu com a cabeça no chão.

Testemunhas indicam que o homem a terá acusado de ser uma “burguesa boémia” e dito “é por tua causa que (Anne) Hidilgo é hoja autarca” de Paris. O homem acabou depois por conseguir fugir sem ser identificado.