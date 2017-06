Marcelo solidário com as famílias e vítimas do incêndio em Londres

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, expressou esta quinta-feira a sua solidariedade em relação às famílias e vítimas do incêndio que deflagrou esta quarta-feira na torre Grenfell, em Londres.

“O Presidente da República expressa a sua solidariedade para com todas as famílias atingidas pelo trágico incêndio que atingiu uma torre residencial no centro da capital inglesa”, declarou, numa nota publicada na página oficial da Presidência. Às autoridades e famílias das vítimas apresenta as suas sentidas condolências, manifestando o desejo de rápida recuperação dos feridos.”

Além disso, Marcelo manifestou uma atenção particular às famílias portuguesas e às duas crianças portuguesas que ficaram feridas no incêndio. “A elas em especial expressa a sua solidariedade neste momento difícil.”