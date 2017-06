Três das quatro famílias portuguesas que viviam na torre londrina que ardeu estão a salvo

Três das quatro famílias que residiam na torre Grenfell, em Londres, conseguiram sair e escapar ao incêndio que fustigou na madrugada desta quarta-feira a quase totalidade do edifício de 24 andares, segundo indicou à SIC o consulado português em Londres. Há a esperança de que a quarta família tenha conseguido sair e esteja a receber assistência hospitalar.

As chamas causaram “vários mortos”, segundo os bombeirtos, e pelo menos 50 feridos que foram transportados para cinco hospitais.

O incêndio deflagrou esta madrugada, à 1h15 (mesma hora em Lisboa) na torre Grenfell, numa zona próxima de Notting Hill, atingindo desde o segundo até ao 24.º e último piso, segundo referiram os bombeiros, que indicaram que conseguiram evacuar as pessoas que habitavam até ao 11º andar.

Não há informações sobre as possíveis causas do fogo.

Cerca de 120 apartamentos existiam na torre construída que havia sido alvo de amplas obras de remodelação ao longo de dois anos e que haviam sido concluídas em 2016. As obras passaram por intervenções no revestimento exterior do edifício e no sistema de aquecimento centralizado.

A comissária dos bombeiros, Dany Cotton, indicou existirem “vários mortos”, não conseguindo contudo quantificar o número de vítimas devido à “dimensão e complexidade” do edifício. “Isto é um incidente sem precedentes. Eu sou bombeira há 29 anos e nunca vi nada desta dimensão” afirmou aos jornalistas.

Testemunhas ouviram pessoas dos pisos superiores a gritar que não conseguiam sair dos seus apartamentos porque estava demasiado fumo nos corredores.

O edifício fora construído em 1974.