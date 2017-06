Incêndio de Londres atrasa anúncio de acordo de Governo no Reino Unido

A primeira-ministra britânica Theresa May já terá fechado o acordo político que lhe permitirá manter a maioria no Parlamento e assim para poder respeitar o calendário do Brexit, mas o anúncio oficial desse entendimento mantém-se congelado em consequência do dramático incêndio que esta madrugada consumiu uma torre residencial em Londres – causando pelo menos seis mortos e 74 feridos, vinte dos quais em estado crítico

Perdida a maioria absoluta de que dispunha antes das eleições antecipadas de 8 de junho, convocadas por May precisamente com o objetivo de tentar enfraquecer a oposição trabalhista e ganhar mais poder para as difíceis negociações com Bruxelas, May tem desde então namorado o pequeno Partido Democrático Unionista (DPU, na sigla original), irlandês, cujos dez deputados eleitos lhe permitem somar os 326 lugares necessários para continuar a manter uma maioria parlamentar

As conversas dos últimos dias entre o Partido Conservadir e o DPU têm-se mantido e o acordo já terá sido alcançado, segundo uma fonte do partido irlandês. O anúncio formal só ainda não foi feito devido ao forte impacto que o incêndio de Londres, que fez pelo menos seis mortos e 74 feridos, vinte dos quais em estado crítico, está a causar em todo o Reino Unido.

"Creio que será muito improvável que o acordo ainda seja anunciado esta quarta-feira", adianta a mesma fonte do DPU, citada pela agência France Press.