Congressista baleado em tiroteio na Virgínia em estado crítico

O congressista norte-americano Steve Scalise, baleado esta quarta-feira num tiroteio no estado da Virgínia, está em "estado crítico", na sequência da cirurgia de urgência a que foi submetido depois de atingido na anca, informou o hospital onde está internado.

"O congressista Scalise foi gravemente ferido e permanece em estado crítico", escreveu o hospital MedStar, de Washington, na rede social Twitter, sem adiantar mais pormenores, refere a AFP.

Num primeiro momento, o gabinete do congressista havia avançado que Scalise se encontrava estável e que tinha entrado consciente para a sala de operações.

Scalise, eleito pelo estado do Lousiana, foi baleado num tiroteio num campo de basebol em Alexandria, onde se encontravam diversos membros do Partido Republicano que treinavam para uma partida de beneficência.

O congressista foi um dos cinco feridos no incidente em que James T. Hodgkinson, de 66 anos, apoiante declarado do democrata Bernie Sanders, irrompeu no campo de basebol armado com uma espingarda.

O atacante, atingido a tiro pela polícia, morreu na sequência dos ferimentos, anunciou hoje o presidente norte-americano Donald Trump, numa declaração na Casa Branca.

Numa primeira reação ao ataque, Sanders, antigo candidato às primárias democratas e líder da esquerda norte-americana denunciou o "ato abjeto" cometido por um dos seus apoiantes, que disparou sobre os eleitos republicanos.

"Acabo de saber que um presumível atirador (...) propôs aparentemente colaborar na minha campanha presidencial. Estou revoltado com este ato abjeto. Permitam que seja claro: é inaceitável qualquer forma de violência na nossa sociedade e condeno este ato nos termos mais firmes", assinalou Bernie Sanders em comunicado.

Steve Scalise, refere a AFP, é um conservador irredutível anti-aborto, anti-imigração e feroz defensor do porte de armas de fogo.

O Presidente dos Estados Unidos cancelou os atos públicos que tinha previsto devido ao tiroteio ocorrido em Alexandria, nos arredores de Washington, cerca das 6h30 locais (11h30 em Lisboa).

Trump tinha previsto visitar à tarde o Departamento do Trabalho, para falar sobre uma iniciativa de formação profissional e assinar uma ordem executiva, mas cancelou o compromisso, anunciou a Casa Branca.

O Presidente norte-americano, que hoje celebra 71 anos, manifestou-se "profundamente triste" pelo tiroteio ocorrido em Alexandria (Virgínia), arredores de Washington, que provocou vários feridos, incluindo o congressista republicano Steve Scalise.

"Estamos profundamente entristecidos por esta tragédia", afirmou Trump, num breve comunicado divulgado pela Casa Branca.

Na rede social de mensagens curtas Twitter, Trump descreveu Scalise como "um verdadeiro amigo" e "um patriota", prevendo que "vai recuperar completamente".

A polícia federal norte-americana, que está a investigar o sucedido, considera ser "muito cedo" para saber se o ataque teve motivação política e se foi dirigido diretamente contra os afetados.