Bombeiros confirmam “vários mortos” em incêndio em prédio em Londres

O incêndio num prédio residencial em Londres causou "vários mortos", disse esta manhã o chefe dos bombeiros da capital britânica.

"Há vários mortos. Não posso confirmar um número neste momento, devido ao tamanho e complexidade do prédio", afirmou Dany Cotton, responsável pela Brigada de Incêndios de Londres, em declarações à imprensa.

Pelo menos 30 pessoas ficaram feridas, de acordo com o serviço de ambulâncias da cidade. Não se sabe quantas pessoas podem ainda estar dentro do edifício com 27 andares e 120 apartamentos.

O incêndio de grandes dimensões deflagrou à 1h15 (mesma hora em Lisboa) na torre Grenfell, numa zona próxima de Notting Hill.

"Podemos confirmar que levámos 30 pacientes para cinco hospitais de Londres após o incidente em Lancaster West Estate", afirmou Stuart Crichton, diretor adjunto de operações do Serviço de Ambulâncias de Londres, em comunicado.

O serviço indicou ainda que no local estão "mais de 20 equipas" especializadas.

As chamas estão a ser combatidas por 200 bombeiros e 40 veículos, disseram à agência Efe fontes da Brigada de Bombeiros da capital britânica.

[Notícia atualizada às 8h23]