Tiroteio em Munique deixa vários feridos

Várias pessoas ficaram feridas num tiroteio na estação de Unterföhring S-Bahn, nos subúrbios de Munique, na Alemanha, esta terça-feira de manhã. Entre os feridos, está uma agente da polícia que foi atingida na cabeça, estando em estado grave, segundo declarou a polícia local na sua conta de Twitter.

Segundo contaram à imprensa nacional algumas testemunhas no local, o suspeito, que tirou a arma à agente da polícia, já foi detido e o local evacuado.

As autoridades criaram um perímetro de segurança e têm cerca de 100 agentes no local. “Não há perigo para as pessoas”, disse um porta-voz da polícia. A polícia descarta, para já, a hipótese de se tratar de um ataque terrorista.

(em desenvolvimento)