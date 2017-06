Sanções impostas ao Qatar são “desumanas” e “contrárias aos valores islâmicos”, diz Erdogan

“Está a ser cometido um erro muito grave no Qatar”, disse esta terça-feira o Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, classificando as sanções impostas recentemente ao país como “desumanas” e “contrárias aos valores islâmicos”.

No dia 5 de junho, a Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos e o Bahrein - países vizinhos do Qatar - assim como Egito e o Iémen, anunciaram o corte de relações diplomáticas e a suspensão de ligações aéreas e marítimas com Doha, capital do Qatar, acusando o país de apoiar o terrorismo. Os três países do Golfo também fecharam as suas fronteiras terrestres e marítimas com o pequeno emirado e impuseram restrições à companhia aérea nacional.

Para Erdogan, porém, a acusação de ligações ao terrorismo não tem fundamento, uma vez que o Qatar, disse o Presidente turco, “adotou a postura mais firme contra o Estado Islâmico, lado a lado com a Turquia”. “As campanhas de difamação contra o Qatar não servem nenhum propósito. Parem com este jogo de demagogos”, disse Erdogan, que falava em Ancara aos membros do seu partido, o AKP (Partido da Justiça e do Desenvolvimento), e cujo discurso foi transmitido pela televisão turca. O Presidente turco irá discutir “nos próximos dias” a situação do Qatar com o Presidente dos EUA, Donald Trump, confirmou Mevlüt Cavusoglu, chefe da diplomacia turca, também esta terça-feira.

Turquia e Qatar mantém relações comerciais importantes. Quando foram anunciadas as sanções, que afetaram a importação de alimentos e outros produtos (o Qatar importava, até agora, 80% dos seus alimentos, vindos dos países vizinhos no Golfo) e o funcionamento de alguns bancos estrangeiros no país, o Presidente turco manifestou o seu apoio ao Qatar, prometendo, inclusive, o fornecimento de comida e cuidados médicos. Erdogan chegou mesmo a pedir à Arábia Saudita e aos outros países para acabarem com as sanções. Na quarta-feira, o parlamento turco aprovou uma lei que permite a colocação de tropas numa base militar turca no Qatar.

Embaixadora dos EUA no Qatar anuncia demissão

Também esta terça-feira, Dana Shell Smith, embaixadora dos EUA no Qatar, anunciou a sua demissão do cargo. “Este mês, e ao fim de três anos, vou abandonar o cargo de embaixadora dos EUA no Qatar. Foi uma grande honra e vou sentir falta deste grande país”, disse Dana Smith numa mensagem publicada na sua conta no Twitter, não revelando, contudo, as razões por detrás da sua saída nem o nome de eventuais substitutos para o cargo.

A notícia da sua demissão pode ou não estar relacionada com os recentes acontecimentos que afetaram a região. Neste sentido, a Al-Jazeera esclarece que “muitos embaixadores norte-americanos deixam os seus cargos ao fim de três anos”. Donald Trump manifestou, desde o início, o seu apoio aos países do Golfo que decidiram cortar os laços diplomáticos com o Qatar. Outros membros do Governo norte-americano, porém, foram mais cautelosos e apelaram ao diálogo de modo a pôr fim à grave crise que afeta a região.

Dana Shell Smith fora nomeada para o cargo em 2014 pelo ex-presidente norte-americano, Barack Obama. Recentemente, a embaixadora publicara uma série de mensagens no Twitter elogiando os esforços de Doha no combate ao terrorismo e sublinhando o papel do país na luta contra o autoproclamado Estado Islâmico (Daesh).