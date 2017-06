Embaixadora dos EUA no Qatar anuncia saída do cargo

Dana Shell Smith, embaixadora dos EUA no Qatar, anunciou esta terça-feira a sua saída do cargo. “Este mês, e ao fim de três anos, vou abandonar o cargo de embaixadora dos EUA no Qatar. Foi uma grande honra e vou sentir falta deste grande país”, disse Dana Smith numa mensagem publicada na sua conta no Twitter, não revelando motivos nem o nome de eventuais substitutos para o cargo.

A notícia da sua saída pode ou não estar relacionada com a grave crise diplomática que se vive na região do Golfo, depois de a Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos, o Bahrein, o Egito e o Iémen terem anunciado o corte de relações diplomáticas e a suspensão de ligações aéreas e marítimas com Doha, capital do Qatar, acusando o país de apoiar o terrorismo. Os três países do Golfo também fecharam as suas fronteiras terrestres e marítimas com o pequeno emirado e impuseram restrições à companhia aérea nacional.

Uma fonte do Departamento de Estado norte-americano explicava esta terça-feira aos jornalistas, em Washington, que Dana Smith ia reformar-se e que a sua saída estava já prevista “há bastante tempo”. Já a Al-Jazeera esclarece que “muitos embaixadores norte-americanos deixam os seus cargos ao fim de três anos”, sendo esse, habitualmente, o período durante o qual exercem as suas funções, sendo depois substituídos.

A decisão de isolar o Qatar e cortar as ligações com o país foi apoiada pelo Presidente dos EUA, Donald Trump. Outros membros do Governo norte-americano foram mais cautelosos na abordagem à crise diplomática e apelaram ao diálogo entre os países envolvidos.

Dana Shell Smith fora nomeada para o cargo em 2014 pelo ex-presidente norte-americano, Barack Obama. Recentemente, a embaixadora publicara uma série de mensagens no Twitter elogiando os esforços de Doha no combate ao terrorismo e sublinhando o papel do país na luta contra o autoproclamado Estado Islâmico (Daesh). Dana Smith recorreu igualmente ao Twitter, em maio, para criticar a demissão do diretor do FBI, James Comey, por Donald Trump.