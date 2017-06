Trump com visita ao Reino Unido em suspenso

Numa chamada telefónica, Donald Trump disse a Theresa May, primeira-ministra britância, que não quer manter a visita de estado ao Reino Unido enquanto os britânicos não apoiarem a sua ida, de acordo com o 'The Guardian'.

O presidente norte-americano avançou, na mesma conversa telefónica, que não pretende deslocar-se ao Reino Unido se houver protestos públicos em grande escala.

O telefonema em causa foi feito nas últimas semanas, segundo o 'The Guardian', citando um conselheiro de Downing Street, que garantiu que Theresa May ficou surpreendida com a afirmação de Donald Trump.